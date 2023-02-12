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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum nedir?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 23:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 23:51

SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum nedir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler AFAD ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklanmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilinde meydana gelen ve 10 ili de şiddetli şekilde etkileyen deprem felaketinde arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken vefat eden ve yaralanan vatandaşlarımızın sayısına ilişkin bilgiler kamuoyu tarafından merak edilerek Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor. Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum bilgileri ve tüm detaylar.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum nedir?

Kahramanmaraş - Pazarcık merkez üssü olan, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 13,5 Milyon kişinin etkilendiği deprem olayında arama-kurtarma çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen asrın faciasında vefat eden ve yaralanan vatandaşlarımızın sayısı merak konusu olarak Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırma yapılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı son durum verileri şöyle;

SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum nedir?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ VEFAT VE YARALI SAYISI SON DURUM

AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 80 bin 278 yaralımız var.

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SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum nedir?

AİLELERİMİZLE BİRLİKTE SÜRECİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Tüm devlet kurumlarının titizlikle görevlerini sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , "Yakınlarını kaybeden ailelerle birlikte bu süreci sonlandırmaya çalışıyoruz. Acılarını paylaşmaya, birlikte olmaya, bir ve beraber olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum nedir?

ÇOK SAYIDA EKİP VE EKİPMAN İLE DEVAM EDİLİYOR

Hava ve deniz araçlarının kullanılmaya devam edildiğini anımsatan Oktay, "26 gemi, 70 uçak ve 114 helikopterimiz şu anda kullandığımız filoda. 45 İHA ve 9 dron ile birlikte tüm çalışmalar devam ediyor. Arzumuz arama kurtarma çalışmalarını titizlikle devam ettirip umudumuzu son ana kadar sürdürmek." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum nedir?

YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ İŞLEMLER

Fuat Oktay "Şu ana kadar 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu tespit edilmiş, 1'i tutuklanmış 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Gerekli adli süreç titizlikle devam edecek" dedi.

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