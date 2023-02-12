Haberler Yaşam SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum nedir?

Giriş Tarihi: 12.02.2023 23:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 23:51

SON DAKİKA | Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum nedir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki son dakika deprem olaylarına ilişkin veriler AFAD ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklanmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilinde meydana gelen ve 10 ili de şiddetli şekilde etkileyen deprem felaketinde arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken vefat eden ve yaralanan vatandaşlarımızın sayısına ilişkin bilgiler kamuoyu tarafından merak edilerek Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor. Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum bilgileri ve tüm detaylar.