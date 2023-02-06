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Haberler Yaşam Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! AK Partili Hüseyin Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında
Giriş Tarihi: 06.02.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 08:54

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! AK Partili Hüseyin Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde ölçülen ve 10 ilde hissedilen depremde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle çok sayıda ilde yüzlerce evin yıkıldığı bilgisi paylaşılırken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, katıldığı canlı yayında depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremin çok şiddetli olduğunu, aile bireylerinin göçük altında kaldığını söyleyen Yayman, "İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında" dedi.

Son dakika: Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem! AK Partili Hüseyin Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem! AK Partili Hüseyin Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildi.

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Son dakika: Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem! AK Partili Hüseyin Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında

AFAD'DAN AÇIKLAMA: 76 CAN KAYBI, 440 YARALI

AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili son durumu paylaştı.

Son dakika: Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem! AK Partili Hüseyin Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem! AK Partili Hüseyin Yayman: İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Hatay'da depremin çok şiddetli olduğunu, aile bireylerinin göçük altında kaldığını söyledi.

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