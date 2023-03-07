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Haberler Yaşam Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi - deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü ve şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 07.03.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 13:00

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi - deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine göre Kahramanmaraş Onikişubat merkezli 4.4 büyüklüğünde şiddetli bir artçı deprem kaydedildi. İşte Kahramanmaraş deprem haberinin ayrıntıları…

Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi - deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyurulan deprem sabah karşı 12.40'ta meydana geldi. Merkez üssü Onikişubat ilçesi olan sarsıntı yerin 7.52 kilometre altında gerçekleşti.

Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi - deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta saat 12.40'ta merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi - deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 7 MART 2023

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi - deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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