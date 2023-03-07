Haberler Yaşam Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi - deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Giriş Tarihi: 07.03.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 13:00

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi - deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü ve şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine göre Kahramanmaraş Onikişubat merkezli 4.4 büyüklüğünde şiddetli bir artçı deprem kaydedildi. İşte Kahramanmaraş deprem haberinin ayrıntıları…