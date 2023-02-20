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Haberler Yaşam Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi: Artçılar sürüyor! 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 20.02.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 06:36

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi: Artçılar sürüyor! 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş ilimizde deprem felaketi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre 20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 00:30'da Türkoğlu ilçesinde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bölgede sarsıntıları hissedenler ise detayları öğrenmek adına 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek için araştırmalarına devam ediyor. İşte son dakika Kahramanmaraş depremine ilişkin bilgi ve detaylar.

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi: Artçılar sürüyor! 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre 20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 00:30'da Kahramanmaraş-Türkoğlu'da, yerin 9.82 kilometre derinliğinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardında detayları merak edenler 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine erişmek için araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle Kahramanmaraş deprem olayına ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi: Artçılar sürüyor! 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

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Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi: Artçılar sürüyor! 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD VERİLERİ

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi: Artçılar sürüyor! 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi: Artçılar sürüyor! 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
SON DAKİKA