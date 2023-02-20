Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi: Artçılar sürüyor! 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kahramanmaraş ilimizde deprem felaketi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre 20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 00:30'da Türkoğlu ilçesinde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bölgede sarsıntıları hissedenler ise detayları öğrenmek adına 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek için araştırmalarına devam ediyor. İşte son dakika Kahramanmaraş depremine ilişkin bilgi ve detaylar.