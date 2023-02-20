Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi: Artçılar sürüyor! 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre 20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 00:30'da Kahramanmaraş-Türkoğlu'da, yerin 9.82 kilometre derinliğinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardında detayları merak edenler 20 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine erişmek için araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle Kahramanmaraş deprem olayına ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;