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Son dakika: Kar etkisini artıyor! 'de yollarda son durum ne?

Son dakika haberi... kar yağışının etkisine girmeye başladı. Valilikler bazı bölgelerde okulları tatil ederken, ulaşımda da sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Vasip Şahin'den öğrencileri sevindiren haber geldi ve Ankara'da okullar tatil edildi. Peki yollarda son durum ne? İşte Kar yağışının ardından Türkiye'de yollarda son durum... bu yollarda dikkatli olmalı. Peki kar hangi yolları etkiledi? Karayollarında son durum ne? İşte Sürücülerin merak ettiği, karın etkili olduğu bölgeler..

Giriş Tarihi: 25.12.2018 21:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 22:12
Son dakika: Kar etkisini artıyor! Türkiye'de yollarda son durum ne?

kar yağışının etkisine girmeye başladı. Valilikler bazı bölgelerde okulları tatil ederken, ulaşımda da sıkıntılar yaşanıyor. bu yollarda dikkatli olmalı. Peki kar hangi yolları etkiledi? Karayollarında son durum ne? İşte Sürücülerin merak ettiği, karın etkili olduğu bölgeler..

Son dakika: Kar etkisini artıyor! Türkiye'de yollarda son durum ne?

ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya kara yolu ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda Sinanpaşa İlçesine bağlı Kılıçarslan beldesinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen noktada tır, kamyon ve otomobil geçişlerine izin vermediği kara yolunda araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu.
Aydın'dan, Antalya'ya giden Özkan Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolun kapanacağını hiç tahmin etmediklerini, kar ve tipinin bir anda bastırmasıyla yollarının kapandığını aktardı.

Mutlu, "Yol hiç tahmin ettiğimiz gibi değil. Aracı da kaydırdık maalesef. oldukları yerden bence hiç kımıldamasın. Afyonkarahisar'da oldukları yerde konaklasın, hatta yola hiç çıkmasınlar." dedi.

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Son dakika: Kar etkisini artıyor! Türkiye'de yollarda son durum ne?

"YOLLAR GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ"

Çanakkale'den Isparta'ya kendi aracıyla giden Cansu Kulaç da kapanan yolun ekipler tarafından açılmasını beklediklerini ifade etti.

Kulaç, "Bekliyoruz bakalım ne olacak. Yollar gerçekten çok kötü. , kar lastiği ve zincir takmadan kesinlikle yola çıkmasınlar. Yolda da
bir sürü kaza gördük. O yüzden can güvenliği önemli. Yollar iyi değil." diye konuştu. İstanbul'dan Antalya giden tır şoförü Hakan Koç da yolda beklediğini belirterek, sürücelere yavaş gitmeleri ve araç mesafelerini korumalarını tavsiyesinde bulundu.

Son dakika: Kar etkisini artıyor! Türkiye'de yollarda son durum ne?

KAR KÜREME VE TUZLAMA

Karayolları 31. Şube şefliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışının Afyonkarahisar-Kütahya, Afyonkarahisar-Konya, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Ankara kara yollarındaki trafikte zaman zaman aksamalara neden olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Karayolları ekiplerinin belirtilen yol güzergahlarında iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gecenin geç saatlerine kadar devam edeceğini ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buz ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı.

Kütahya-Afyonkarahisar yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Son dakika: Kar etkisini artıyor! Türkiye'de yollarda son durum ne?

AFYONKARAHİSAR YOLU KAPANDI

Kütahya'da da kar yağışı etkili oldu. Kütahya-Afyonkarahisar yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Domaniç ilçesinde de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Domaniç-İnegöl karayolunda araçlar yollarda kaldı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu yolda Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Kar etkisini artıyor! Türkiye'de yollarda son durum ne?

ANKARA'DA SON DURUM

ANKARA'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok kişi yolda yürümekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.ÿLapa lapa yağan kar ile birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleriÿana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Buna rağmen ulaşımda bazı noktalarda aksamalar meydana geldi. Özellikle Dikmen bölgesinde rampa çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Sürücülerden bazıları, araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Bir çoğu da araçlarını uygun yerlere park edip evlerine yürüyerek gitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gece boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.

Son dakika: Kar etkisini artıyor! Türkiye'de yollarda son durum ne?

SABUNCUBELİ GEÇİDİ

Manisa'nın Demirci ve Gördes ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak ve sisin ardından kar yağışı başladı.

Demirci'de, bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirci-Simav kara yolunu kullanan , zor anlar yaşadı. Yolda kalan kamyon ve tır sürücüleri, Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar temizleme çalışması sonucu güzergahlarına devam edebildi.
Ekipler, kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların Demirci-Simav kara yoluna çıkışına izin vermiyor.

Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli geçidinde de yağış etkisini gösteriyor.

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