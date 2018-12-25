Son dakika: Kar etkisini artıyor! Türkiye'de yollarda son durum ne?

KAR KÜREME VE TUZLAMA
Karayolları 31. Şube şefliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışının Afyonkarahisar-Kütahya, Afyonkarahisar-Konya, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Ankara kara yollarındaki trafikte zaman zaman aksamalara neden olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Karayolları ekiplerinin belirtilen yol güzergahlarında iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bildirildi.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gecenin geç saatlerine kadar devam edeceğini ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buz ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı.
Kütahya-Afyonkarahisar yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı.