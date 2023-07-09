Haberler Yaşam SON DAKİKA | Karadeniz'de sel felaketi! Ekipler teyakkuza geçti: 13 il için turuncu kodlu uyarı verildi

Giriş Tarihi: 09.07.2023 19:06 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 23:30

SON DAKİKA | Karadeniz'de sel felaketi! Ekipler teyakkuza geçti: 13 il için turuncu kodlu uyarı verildi

Son dakika haberleri... Yurdun özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan sağanak yağış yer yer sel ve su baskınlarına neden oldu. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde etkisini gösteren sağanak yağışlar hayatı felç etti. Ordu'da açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaklaşık 130 kg yağış alındığını belirterek "Karadeniz Bölgesi'nde bine yakın heyelan ve toprak kayması var." dedi. Selden etkilenen illerin başında gelen Zonguldak, Karabük, Bartın, Ordu, Bartın'da ve Samsun'da yollar adeta göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların 10 Temmuz Pazartesi günü de devam edeceğini kaydederek Karadeniz'deki 13 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. Sel ile mücadele için ekipler seferber edilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı." açıklamasında bulundu. İşte yurtta etkili olan sel felaketine ilişkin detaylar...