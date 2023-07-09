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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Karadeniz'de sel felaketi! Ekipler teyakkuza geçti: 13 il için turuncu kodlu uyarı verildi
Giriş Tarihi: 09.07.2023 19:06 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 23:30

SON DAKİKA | Karadeniz'de sel felaketi! Ekipler teyakkuza geçti: 13 il için turuncu kodlu uyarı verildi

Son dakika haberleri... Yurdun özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan sağanak yağış yer yer sel ve su baskınlarına neden oldu. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde etkisini gösteren sağanak yağışlar hayatı felç etti. Ordu'da açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaklaşık 130 kg yağış alındığını belirterek "Karadeniz Bölgesi'nde bine yakın heyelan ve toprak kayması var." dedi. Selden etkilenen illerin başında gelen Zonguldak, Karabük, Bartın, Ordu, Bartın'da ve Samsun'da yollar adeta göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların 10 Temmuz Pazartesi günü de devam edeceğini kaydederek Karadeniz'deki 13 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. Sel ile mücadele için ekipler seferber edilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı." açıklamasında bulundu. İşte yurtta etkili olan sel felaketine ilişkin detaylar...

SON DAKİKA | Karadeniz’de sel felaketi! Ekipler teyakkuza geçti: 13 il için turuncu kodlu uyarı verildi

Son dakika haberi: Karadeniz Bölgesi, sel feleketi ile karşı karşıya kaldı. Pek çok ilde dereler taştı, kara yolları ulaşıma kapandı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bölgeye AFAD başta olmak üzere ekipler sevk edilerek anında teyakkuza geçildi.

SON DAKİKA | Karadeniz’de sel felaketi! Ekipler teyakkuza geçti: 13 il için turuncu kodlu uyarı verildi

ORDU'DA DERELER TAŞTI

Ordu'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde dereler taştı, sel meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu Ordu'dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı. Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Altınordu ilçesinde metrekareye yer yer 90 kilogramı aşan yağmur düştü.

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SON DAKİKA | Karadeniz’de sel felaketi! Ekipler teyakkuza geçti: 13 il için turuncu kodlu uyarı verildi

İlçede aşırı yağış sonucu Boztepe'den heyelanla gelen ağaç ve toprak yığınları, dere yataklarını ve köprü ayaklarını tıkadı. Özellikle tarihi Kemer Köprü'nün bulunduğu Bülbül Deresi'nin üzerindeki köprüler, ağaç ve odun parçalarıyla tıkandı.

Bunun sonucunda taşan dere suları, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Barbaros Bulvarı ve Sırrıpaşa bölgesine aktı.

SON DAKİKA | Karadeniz’de sel felaketi! Ekipler teyakkuza geçti: 13 il için turuncu kodlu uyarı verildi

TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

Yine Boztepe'nin eteğinde bulunan Düz Mahalle'de ve tarihi Taşbaşı Kilisesi'nin yanındaki derede taşkın yaşandı. Taşkın suları halk arasında Fidangör olarak bilinen Düz Mahalle ve sahildeki kara yoluna aktı. Ordu-Samsun kara yolunda trafik, tek şeritten verildi.

SON DAKİKA | Karadeniz’de sel felaketi! Ekipler teyakkuza geçti: 13 il için turuncu kodlu uyarı verildi

Sağanağın ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı 290 iş makinesi, 822 personel ve paydaş birçok kurum hızlı bir çalışma başlattı.

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