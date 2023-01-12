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SON DAKİKA | Kartal'daki çifte cinayette flaş gelişme! Dilara ve Cansu'nun katili hakkında karar
Giriş Tarihi: 12.01.2023 22:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
22:25
SON DAKİKA | Kartal'daki çifte cinayette flaş gelişme! Dilara ve Cansu'nun katili hakkında karar
Kartal'da Mustafa Payan'ın(23) eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Dilara Gültay(22) ile Cansu Demirel'i(30) öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dilara Gültay'ı boğarak, Cansu Demirel'i ise bıçakla öldürdüğü ortaya çıkan şüpheli Mustafa Payan hakkında adli makamlarca karar verildi.