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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Kartal'daki çifte cinayette flaş gelişme! Dilara ve Cansu'nun katili hakkında karar
Giriş Tarihi: 12.01.2023 22:22 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 22:25

SON DAKİKA | Kartal'daki çifte cinayette flaş gelişme! Dilara ve Cansu'nun katili hakkında karar

Kartal'da Mustafa Payan'ın(23) eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Dilara Gültay(22) ile Cansu Demirel'i(30) öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dilara Gültay'ı boğarak, Cansu Demirel'i ise bıçakla öldürdüğü ortaya çıkan şüpheli Mustafa Payan hakkında adli makamlarca karar verildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA | Kartal’daki çifte cinayette flaş gelişme! Dilara ve Cansu’nun katili hakkında karar

Kartal'da yaşanan korkunç olayda Dilara Gültay, Cansu Demirel'le birlikte Mustafa Payan'ın evine gitmiş, iddiaya göre gece saatlerinde Mustafa Payan, iki genç kadını öldürüp bileklerini keserek intihar girişiminde bulunmuştu.

SON DAKİKA | Kartal’daki çifte cinayette flaş gelişme! Dilara ve Cansu’nun katili hakkında karar

Cinayetin ardından Payan'ın hastaneye gitmesi sonucu korkunç olay ortaya çıkmış, cinayet evinde yapılan incelemede şırınga, fare zehri ve uyuşturucu bulunurken Gültay ve Demirel'in ailelerinin kızları hakkında kayıp başvurunda bulundukları öğrenilmişti.

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SON DAKİKA | Kartal’daki çifte cinayette flaş gelişme! Dilara ve Cansu’nun katili hakkında karar

KORKUNÇ CİNAYETE SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Hastanedeki tedavisinin ardından şüpheli Mustafa Payan, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından şüpheli adam İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

SON DAKİKA | Kartal’daki çifte cinayette flaş gelişme! Dilara ve Cansu’nun katili hakkında karar

SEVGİLİSİNİ LASTİKLE, ARKADAŞINI BIÇAKLA ÖLDÜRMÜŞ

Savcılık, şüpheli Payan'ın olay günü sevgilisi Dilara Gültay'ı evine çağırdığını, sevgilisinin kendisini aldattığını iddia ederek tartışma çıkardığını ve Gültay'ı darp ederek banyoya götürdüğü belirtti.

SON DAKİKA | Kartal’daki çifte cinayette flaş gelişme! Dilara ve Cansu’nun katili hakkında karar

Banyodaki küvete sokarak genç kızı boğarak öldürdüğünü ve ardından eve gelen Cansu Demirel'i de defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü vurguladı. Şüpheli adamın 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

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