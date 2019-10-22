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  • Son Dakika: Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son Dakika: 'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

'den gelen son dakika haberine, korkunç bir meydana geldi. Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 17:31
Son Dakika: Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

, saat 16.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi Dağ Yolu'nda meydana geldi.

Son Dakika: Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Habip Atakan yönetimindeki 38 P 0523 midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi.

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Son Dakika: Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale yerinde yapıldı.

Son Dakika: Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika: Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kazanın olduğu yerden gelen görüntüler...

Son Dakika: Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Son Dakika: Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
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