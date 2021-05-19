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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Kızını taciz eden adamı çekiçle öldürmüştü! O baba hakkında flaş karar!
Giriş Tarihi: 19.05.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 14:56

SON DAKİKA! Kızını taciz eden adamı çekiçle öldürmüştü! O baba hakkında flaş karar!

Kahramanmaraş'ta 3 yıl önce yaşanan olay herkesin kanını dondurmuştu. Kızını mesajla taciz edip tehditlerde bulunan 'i bir lokantada silahla vurduktan sonra çekiçle öldüren baba için 12 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Hem Kadir Işık'ın avukatı hem de savcının itirazı ile karar istinaf mahkemesine taşınmıştı. Son dakika haberine göre sanık Işık, 3 ay önce tahliye kararı veren mahkemece'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA! Kızını taciz eden adamı çekiçle öldürmüştü! O baba hakkında flaş karar!

Kahramanmaraş'ta bir lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, , kızı Z.I.'yı taciz ettiği öne sürülen 'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti, ardından da çekiçle vurdu.

SON DAKİKA! Kızını taciz eden adamı çekiçle öldürmüştü! O baba hakkında flaş karar!

Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen (Fotoğraftaki), tedaviye alındı. Hastane tarafından 'Hayati tehlikesi yoktur' raporu verilen Çetin, birkaç saat sonra öldü.

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SON DAKİKA! Kızını taciz eden adamı çekiçle öldürmüştü! O baba hakkında flaş karar!

KASTEN ÖLDÜRMEDEN 12 YIL 1 AY

Olayın ardından tutuklanan hakkında Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

SON DAKİKA! Kızını taciz eden adamı çekiçle öldürmüştü! O baba hakkında flaş karar!

Mahkemeye 'in kızına ve kendisine gönderdiği taciz ve tehdit mesajlarını sunan Işık, öldürme kastının olmadığını söyledi. Yargılama sonunda , önce müebbet hapse, ardından da haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hal indirimleriyle 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA! Kızını taciz eden adamı çekiçle öldürmüştü! O baba hakkında flaş karar!

'ŞAHSA ENGEL OLMASAM KATLİAM YAPACAKTI'

Hem 'ın avukatı Kadir Bastırmacı hem de cumhuriyet savcısı kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 26 Şubat'ta yaptığı duruşmada suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Kadir Işık'ın tahliyesine karar verdi.

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