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Giriş Tarihi: 19.05.2021 14:53Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 14:56
SON DAKİKA! Kızını taciz eden adamı çekiçle öldürmüştü! O baba hakkında flaş karar!
Kahramanmaraş'ta 3 yıl önce yaşanan olay herkesin kanını dondurmuştu. Kızını mesajla taciz edip tehditlerde bulunan Tamer Çetin'i bir lokantada silahla vurduktan sonra çekiçle öldüren baba Kadir Işık için 12 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Hem Kadir Işık'ın avukatı hem de savcının itirazı ile karar istinaf mahkemesine taşınmıştı. Son dakika haberine göre sanık Işık, 3 ay önce tahliye kararı veren mahkemece'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.