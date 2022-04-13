Son dakika | Konya’da genç kıza işkence! Vücudunda sigara söndürüp bıçakla boğazını çizdiler... Her satırı korkunç

TEK TEK ANLATTI: HER SATIRI KORKUNÇ!

Bir süre sonra serbest bırakılan D.A., taksiyle Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada polise şikayetçi olan D.A., ifadesinde, "Bana 'gel bu akşam otele gidelim' dedi. Ben de 'Nişanlınız Sara yanınızda değil mi? Sizin nişanlınız var' diyerek durumu reddettim. Daha sonra çalıştığım kafenin önüne gelerek beni dışarıya davet etti.