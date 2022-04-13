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Haberler Yaşam Son dakika | Konya’da genç kıza işkence! Vücudunda sigara söndürüp bıçakla boğazını çizdiler... Her satırı korkunç
Giriş Tarihi: 13.04.2022 19:21 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 19:31

Son dakika | Konya’da genç kıza işkence! Vücudunda sigara söndürüp bıçakla boğazını çizdiler... Her satırı korkunç

Son dakika haberleri.... Konya'da D.A. (21) adlı kadın, daha önce kafesinde çalıştığı ve bir süre flört ettiği Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından kaçırılıp, rezidanstaki bir stüdyo daireye götürüldü. Sara D. ile Tuba D., burada D.A.'nın ellerini bağlayıp vücudunda sigara söndürdü, bıçakla boğazını çizerek sopayla dövdü, makasla saçını ve kıyafetlerini kesti. Her satırı korkunç olayda genç kız yaşadıklarını tek tek anlattı.

Son dakika | Konya’da genç kıza işkence! Vücudunda sigara söndürüp bıçakla boğazını çizdiler... Her satırı korkunç

Olay, geçen hafta cuma günü Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde meydana geldi. Kafe işletmecisi Murat D., bir süre flört ettiği, yaklaşık bir ay önce işi bırakan eski çalışanı D.A.'yı arayıp buluşma teklifinde bulundu.

Son dakika | Konya’da genç kıza işkence! Vücudunda sigara söndürüp bıçakla boğazını çizdiler... Her satırı korkunç

Murat D., Meram ilçesinde D.A.'nın çalıştığı iş yerine giderek onu otomobiliyle aldı. Bir süre sonra otomobile Murat D.'nin nişanlısı Sara D. ve Tuba D. de bindi. İki kadın, D.A.'nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. D.A., daha sonra bir rezidanstaki stüdyo daireye götürüldü. D.A. burada, Sara D. ve Tuba D.'den işkence gördü.

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Son dakika | Konya’da genç kıza işkence! Vücudunda sigara söndürüp bıçakla boğazını çizdiler... Her satırı korkunç

TEK TEK ANLATTI: HER SATIRI KORKUNÇ!

Bir süre sonra serbest bırakılan D.A., taksiyle Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada polise şikayetçi olan D.A., ifadesinde, "Bana 'gel bu akşam otele gidelim' dedi. Ben de 'Nişanlınız Sara yanınızda değil mi? Sizin nişanlınız var' diyerek durumu reddettim. Daha sonra çalıştığım kafenin önüne gelerek beni dışarıya davet etti.

Son dakika | Konya’da genç kıza işkence! Vücudunda sigara söndürüp bıçakla boğazını çizdiler... Her satırı korkunç

'ELLERİMİ ÇAMAŞIR İPİYLE BAĞLAYIP BOYNUMA DOLADILAR'

Otomobile bindim. Murat bana, 'Birazdan Sara gelecek, sakin ol. Sana bir şey sorarlarsa sadece iki kez Murat ile görüştük diye söyle' dedi. Bu sırada Sara ile yanındaki arkadaşı gelerek arabaya bindi. Ellerimi çamaşır ipiyle bağlayıp, boynuma doladılar. Beni 'Arabadan atlarsan ip boynunu kopartır' dediler. Sonra bir rezidansın arka kapısından girerek, kime ait olduğunu bilmediğim stüdyo daireye götürdüler'' dedi.

Son dakika | Konya’da genç kıza işkence! Vücudunda sigara söndürüp bıçakla boğazını çizdiler... Her satırı korkunç

'ELİMİ AYAĞIMI BAĞLADILAR'

İfadesinde 2 kadının kendisine işkence yaptığını söyleyen D.A. ''Daireye girince benim elimi ve ayağımı bağladılar. Murat'ı daireden gönderip, beni sorguya aldılar. Bana, Murat ile aramda ne olduğunu sordular. Ben de sadece flört ettiğimizi söyledim.

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