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Son dakika | Konya’da genç kıza işkence! Vücudunda sigara söndürüp bıçakla boğazını çizdiler... Her satırı korkunç
Giriş Tarihi: 13.04.2022 19:21
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
19:31
Son dakika | Konya’da genç kıza işkence! Vücudunda sigara söndürüp bıçakla boğazını çizdiler... Her satırı korkunç
Son dakika haberleri.... Konya'da D.A. (21) adlı kadın, daha önce kafesinde çalıştığı ve bir süre flört ettiği Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından kaçırılıp, rezidanstaki bir stüdyo daireye götürüldü. Sara D. ile Tuba D., burada D.A.'nın ellerini bağlayıp vücudunda sigara söndürdü, bıçakla boğazını çizerek sopayla dövdü, makasla saçını ve kıyafetlerini kesti. Her satırı korkunç olayda genç kız yaşadıklarını tek tek anlattı.