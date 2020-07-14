Son dakika: Korkutan açıklama! Koronavirüsten kaçarken KKKA'ya yakalanmayın

Koronavirüs sırasında şu ana kadar 13 vakamız oldu. Birden bire bir artış oldu. Ama bu sadece Elazığ'da değil, Türkiye çapında bir artış oldu. Buna sebep olarak birçok neden sayılıyor. Anız yakma yasağı, yaylalara geri dönüşler, yaz aylarında kenelerin daha çok olması gibi. Koronavirüs dolayısıyla 'evlerde olun, kırsalda, kalabalık olmayan ortamlarda olun' diye belirttik.