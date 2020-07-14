Son dakika: Korkutan açıklama! Koronavirüsten kaçarken KKKA'ya yakalanmayın

Dünya gibi Türkiye de Koronavirüs ile mücadeleye devam ederken korkutan yeni bir haber geldi. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Akbulut, koronavirüs salgınının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı (KKKA) vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek, "Koronavirüs salgını nedeniyle 'evlerde olun, kırsalda, kalabalık olmayan ortamlarda olun' diye belirttik. Ama bu sefer köye gittiğimizde, oralarda da korunmasız olarak dışarıda oturulunca kenelerin insanı tutmasından dolayı KKKA vakalarında artışa neden oldu" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...