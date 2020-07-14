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Son dakika: Korkutan açıklama! Koronavirüsten kaçarken 'ya yakalanmayın

Dünya gibi Türkiye de Koronavirüs ile mücadeleye devam ederken korkutan yeni bir haber geldi. Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Akbulut, koronavirüs salgınının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı () vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek, "Koronavirüs salgını nedeniyle 'evlerde olun, kırsalda, kalabalık olmayan ortamlarda olun' diye belirttik. Ama bu sefer köye gittiğimizde, oralarda da korunmasız olarak dışarıda oturulunca kenelerin insanı tutmasından dolayı KKKA vakalarında artışa neden oldu" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 14.07.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 10:13
Son dakika: Korkutan açıklama! Koronavirüsten kaçarken KKKA'ya yakalanmayın

Keneler tarafından taşınarak insanlara yapışması sonucu ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle can kaybına sebep olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, bu yıl artış gösterdi.

Son dakika: Korkutan açıklama! Koronavirüsten kaçarken KKKA'ya yakalanmayın

'da 2006 yılından beri toplam 120 hasta ile birlikte 2 ölüm gerçekleşirken sadece bu yıl 13 vaka görüldü, 1 kişi de yaşamı yitirdi.

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Son dakika: Korkutan açıklama! Koronavirüsten kaçarken KKKA'ya yakalanmayın

Hastalığın sık görülme nedenleri arasında anız yakma yasağı ve yaz aylarında kenelerin yoğun olmasının yanı sıra koronavirüs sürecinde vatandaşların köy ve kırsallara yerleşmesi de gösterildi.

Son dakika: Korkutan açıklama! Koronavirüsten kaçarken KKKA'ya yakalanmayın

VAKA SAYINDA TÜRKİYE GENELİNDE ARTIŞ VAR
Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayhan Akbulut, 866 tür kenenin 30'unda virüsünün olduğunu söyledi. Akbulut, "Bu hastalık normalde yaz aylarında görülüyor.

Son dakika: Korkutan açıklama! Koronavirüsten kaçarken KKKA'ya yakalanmayın

Yani kenenin rahatlıkla dışarıda dolaşabildiği aylar. Aynı zamanda insanların da dışarıda rahatlıkla bulunabildiği ortamlar olduğu için yaz aylarında vakalar çok görülüyor.

Son dakika: Korkutan açıklama! Koronavirüsten kaçarken KKKA'ya yakalanmayın

Koronavirüs sırasında şu ana kadar 13 vakamız oldu. Birden bire bir artış oldu. Ama bu sadece 'da değil, Türkiye çapında bir artış oldu. Buna sebep olarak birçok neden sayılıyor. Anız yakma yasağı, yaylalara geri dönüşler, yaz aylarında kenelerin daha çok olması gibi. Koronavirüs dolayısıyla 'evlerde olun, kırsalda, kalabalık olmayan ortamlarda olun' diye belirttik.

Son dakika: Korkutan açıklama! Koronavirüsten kaçarken KKKA'ya yakalanmayın

Ama bu sefer köye gidip köyde kalınca, oralarda da korunmasız olarak dışarıda oturulunca bu defa da kenelerin insanı tutması arttı. Dolayısıyla hastalığı arttı" dedi.

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