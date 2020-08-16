Son dakika Koronavirüs haberi: AVM, restoran, kafe ve taksilerde yeni dönem!

Son dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yeni özelliği "Güvenli Alan" sayesinde AVM, restoran, kafe, hatta taksilerin bile koronavirüs açısından anlık olarak güvenli olup olmadığının görülmesi mümkün. İçişleri Bakanlığı'nın önceki gün yayınladığı genelge ile şimdilik pilot il Kırıkkale'de zorunlu hale getirilen "Güvenli Alan" kullanımı, kısa sürede tüm Türkiye'de yeni normaldeki sosyal hayatın bir parçası haline gelecek. Uygulama sayesinde akıllı telefona sadece bir karekod okutarak gidilen mekanda riskli biri var mı yok mu saniyeler içinde görülebiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...