Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Koronavirüs haberi: AVM, restoran, kafe ve taksilerde yeni dönem!

Son dakika Koronavirüs haberi: , restoran, kafe ve taksilerde yeni dönem!

Son dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yeni özelliği "Güvenli Alan" sayesinde , restoran, kafe, hatta taksilerin bile koronavirüs açısından anlık olarak güvenli olup olmadığının görülmesi mümkün. İçişleri Bakanlığı'nın önceki gün yayınladığı genelge ile şimdilik pilot il 'de zorunlu hale getirilen "Güvenli Alan" kullanımı, kısa sürede tüm Türkiye'de yeni normaldeki sosyal hayatın bir parçası haline gelecek. Uygulama sayesinde akıllı telefona sadece bir karekod okutarak gidilen mekanda riskli biri var mı yok mu saniyeler içinde görülebiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.08.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 15:35
Son dakika Koronavirüs haberi: AVM, restoran, kafe ve taksilerde yeni dönem!

Koronavirüs salgınının başlamasıyla beraber hayatımıza giren Sağlık Bakanlığı'nın dijital uygulaması "Hayat Eve Sığar" (HES), bundan böyle yeni bir özelliği ile sosyal hayatta pandemiyle mücadelenin omurgası haline gelecek.

Son dakika Koronavirüs haberi: AVM, restoran, kafe ve taksilerde yeni dönem!

Vatandaşlar HES'i şimdiye dek daha çok yaşadıkları bölgede ya da gitmek istedikleri lokasyondaki risk durumunu ve hastalık yoğunluğunu harita üzerinden görebilmek, Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosunu incelemek, seyahatlerde kullanılan HES Kodu'nu alabilmek için kullanıyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Koronavirüs haberi: AVM, restoran, kafe ve taksilerde yeni dönem!

Yeni getirilen "Güvenli Alan" özelliği sayesinde HES, yeni normale adapte olmaya çalışan vatandaşların riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesi, bulunduğu mekanların takibi ve güvenliği açısından günlük hayatın bir parçası haline gelecek. HES ile tüm sosyal alanlar için koronavirüs riskini en aza indirmek amaçlanıyor.
, işyerleri, toplu taşıma, marketler, siteler, hatta apartmanlarda bile kullanılabilen bu özellikte önemli olan Hayat Eve Sığar uygulaması içindeki "Kare Kod" alanından karekodu oluşturup çıktısını almak.

Son dakika Koronavirüs haberi: AVM, restoran, kafe ve taksilerde yeni dönem!

GÜVENLİ ALAN NASIL KULLANILIYOR?
Basılan bu karekod, ilgili giriş noktalarına asılarak ziyaretçilerin akıllı telefonlarına yükledikleri HES uygulaması üzerinden bunu okutması ile çalışıyor. Hem ilgili mekanın sahibi hem de kodu okutan vatandaşlar, mekana giren kişi sayısı ile riskli kişi sayısını anında görebiliyor.

Son dakika Koronavirüs haberi: AVM, restoran, kafe ve taksilerde yeni dönem!

Mekandan ayrılırken de vatandaş çıkış yaptığını beyan ediyor veya uygulama bir süre sonra kişiyi çıkmış olarak kaydediyor. Bu veriler sayesinde aynı zaman diliminde mekanda bulunan kişiler arasından, sonradan tespit edilen pozitif bir vaka olduğunda oradaki diğer kayıtlı kişiler de temaslı kabul edilip Sağlık Bakanlığı tarafından geçmişe dönük filyasyon süreci başlatılıyor. Böylece izolasyonda kalması gerekirken sorumsuzca sosyal hayata karışmış bir vatandaşın girdiği her ortamdaki temaslılarına, kısa sürede ulaşılabiliyor.

Son dakika Koronavirüs haberi: AVM, restoran, kafe ve taksilerde yeni dönem!

Güvenli Alan uygulaması düğünlerde, hatta arkadaş görüşmelerinde dahi kullanılabiliyor. Şu anda seyahatlerde kullanılan HES Kodu ile birebir görüşmeler, özel davetler ve ziyaretlerde, "karşılıklı HES Kodu paylaşımı yapılarak" uygulama üzerinden kişilerin risk durumu sorgulanabiliyor. Ayrıca kreş, anaokulu gibi her gün gidilen mekanlar için "yakınlarım" sekmesi oluşturularak kreş öğretmenleri çocukların aileleri ile birbirlerinin risk durumunu dilerlerse takibe alıp risk oluştuğunda önlem alabiliyor.

Son dakika Koronavirüs haberi: AVM, restoran, kafe ve taksilerde yeni dönem!

"KAPIDAN GİRDİKLERİ AN ORTAMIN GÜVENLİ OLUP OLMADIĞINI GÖREBİLİYORLAR"
HES Güvenli Alan uygulamasını bir süredir işletmelerinde kullandıklarını söyleyen Mavera Kafe Restoran'ın sahibi ve işletmecisi Sadullah Hamzaoğlu, şunları söyledi:"Salgından sonra çok şey değişti. Bizim işletmelerimiz açısından da pekçok yeni kriterler getirildi. Örneğin artık maske takmak zorunlu, dezenfektan kullanımı, sosyal mesafe kuralı vb bunlara elimizden geldiğince uyuyoruz. Şu anda da Sağlık Bakanlığımızın yeni bir uygulamasını kullanmaya başladık. Hayat Eve Sığar uygulamasının güvenli alan özelliği. yaklaşık 15 gündür elimizden geldiğince müşterilerimizi karekod okutarak içeri almaya özen gösteriyoruz. Bu ne kazandırıyor bize? İçerideki kişi sayısını, risk grubunda olan kişi var mı yok mu, bunları görebiliyoruz artık. Müşterilerimiz de kendilerini daha güvende hissediyorlar.

SON DAKİKA