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Son dakika haberi: Bakan Koca 'Endişeliyiz' demişti! Genç doktordan acı haber geldi

Yurdun dört bir yanından son dakika bilgileri gelmeye devam ederken acı bir haber de ajanslara ulaştı. Koronavirüsle mücadelede şu ana kadar başarılı bir tablo çizen Türkiye'de son günlerde tedbirlerin önemsenmemesi endişe yarattı. Bakan Koca yaptığı son açıklamada tedirginliğini dile getirirken, 'tan gelen bir haber şoka uğrattı. 35 yaşındaki doktorun genç yaşta corona virüs yüzünden hayatını kaybetmesi korkuya neden oldu. İşte son dakika Koronavirüs haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 10:42
Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca 'Endişeliyiz' demişti! Genç doktordan acı haber geldi

Sağlık Bakanı 'nnın verdiği bilgilere göre Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu.

Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca 'Endişeliyiz' demişti! Genç doktordan acı haber geldi

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan 'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 301 test yapıldı, 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti.

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Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca 'Endişeliyiz' demişti! Genç doktordan acı haber geldi

Toplam test sayısı 4 milyon 927 bin 217, vaka sayısı 233 bin 851, vefat sayısı 5 bin 747 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca 'Endişeliyiz' demişti! Genç doktordan acı haber geldi

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497'ye yükseldi. Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.

Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca 'Endişeliyiz' demişti! Genç doktordan acı haber geldi

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şunları kaydetti:
"Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var."

Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca 'Endişeliyiz' demişti! Genç doktordan acı haber geldi

GENÇ DOKTORDAN ACI HABER
Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca 'Endişeliyiz' demişti! Genç doktordan acı haber geldi

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'de bir dönem AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkan Vekilliği yapan Fatma Özlü'nün oğlu Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü (35), korona virüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

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