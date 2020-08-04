Son dakika Koronavirüs haberi: Bakan Koca 'Endişeliyiz' demişti! Genç doktordan acı haber geldi

Yurdun dört bir yanından son dakika Koronavirüs bilgileri gelmeye devam ederken acı bir haber de ajanslara ulaştı. Koronavirüsle mücadelede şu ana kadar başarılı bir tablo çizen Türkiye'de son günlerde tedbirlerin önemsenmemesi endişe yarattı. Bakan Koca yaptığı son açıklamada tedirginliğini dile getirirken, Kahramanmaraş'tan gelen bir haber şoka uğrattı. 35 yaşındaki doktorun genç yaşta corona virüs yüzünden hayatını kaybetmesi korkuya neden oldu. İşte son dakika Koronavirüs haberinin detayları...