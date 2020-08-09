Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar! Evden takip edilecekler

Son dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 16 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu. Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü" açıklamasında bulundu. Öte yandan algoritmalarda yapılan güncelleme ile Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda hafif-orta pnömoni (zatürre) ve ağır pnömoni ayrımı yapıldı. Buna göre solunum sıkıntısı, nefes darlığı, beslenme zorluğu yaşamayanlar hafif pnömoni sayılarak evde takip edilecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...