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Son dakika Koronavirüs haberi: 'ndan yeni karar! Evden takip edilecekler

Son dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 16 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu. Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü" açıklamasında bulundu. Öte yandan algoritmalarda yapılan güncelleme ile Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda hafif-orta pnömoni (zatürre) ve ağır pnömoni ayrımı yapıldı. Buna göre solunum sıkıntısı, nefes darlığı, beslenme zorluğu yaşamayanlar hafif pnömoni sayılarak evde takip edilecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 09.08.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 11:32
Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar! Evden takip edilecekler

Son dakika haberine göre, "evde takip ve yatan hasta" algoritmalarını değiştirdi. Algoritmalarda yapılan güncelleme ile birlikte bakanlık, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda hafif-orta pnömoni (zatürre) ve ağır pnömoni ayrımına gitti.

Daha önce bazı hafif-orta pnömoni olan hastaların tedavisi hastanede veya izolasyon alanlarında yapılıyordu.

Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar! Evden takip edilecekler

Güncellenen algoritma ile sadece ağır pnömoni hastalarının tedavisinin hastanelerde yapılacağı açıklandı.

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Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar! Evden takip edilecekler

KOMPLİKE OLMAYAN!
Evde Takip Algoritması'na göre, sadece ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas/eklem ağrısı, karın ağrısı veya ishal, koku veya tat alma bozukluğu belirtilerinin olması durumunda kişi ya da kişiler "Komplike olmayan hasta veya hafif-orta pnömoni" kabul edilecek.

Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar! Evden takip edilecekler

Bunların tedavileri artık evde yapılacak. Doktorun önerisi doğrultusunda bu durumdaki hastalara 5 gün hidroksiklorokin ve/veya favipravir uygulanacak.

Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar! Evden takip edilecekler

ASEMPTOMATİKLERE İLAÇ
Asemptomatik olup PCR testi pozitif çıkan hastalara da virüsü yok etmek ve bulaş riskini azaltmak için ilaç tedavisine başlanacak.

Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar! Evden takip edilecekler

Bu vakalara da hidroksiklorokin veya favipravir ilaçları verilecek. Bakanlık algoritmada, hidroksiklorokin ile ilgili uyarılarını yineledi.

Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar! Evden takip edilecekler

Hidroksiklorokinin QT aralığını uzatıp, ventriküler taşikardiye eğilim yaratabileceği belirtilen algoritmada, bu yüzden önce hastanın EKG'sinin çekileceği ve ilacın ona göre verileceği belirtildi.

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