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Haberler Yaşam KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar AÇIKLANDI! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 10:55

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar AÇIKLANDI! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı

KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı. Kamuda memur kadrolarına yerleşmeyi bekleyen lise mezunu adayların katılım gösterdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından son dakika duyuruldu. Bu gelişme sonrası söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, ''KPSS ortaöğretim branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama ÖSYM AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar AÇIKLANDI! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı

KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adaylarının gündemindeki yerini koruyordu. Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken bir son dakika açıklaması geldi. 2022 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından son dakika duyuruldu. Lise mezunu adayların katılım sağladığı KPSS ortaöğretim branş sıralaması ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, ÖSYM AİS ile 2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı…

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar AÇIKLANDI! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı

SON DAKİKA: 2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

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KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar AÇIKLANDI! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (e-okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar AÇIKLANDI! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar AÇIKLANDI! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

SON DAKİKA