KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar AÇIKLANDI! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı

KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı. Kamuda memur kadrolarına yerleşmeyi bekleyen lise mezunu adayların katılım gösterdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından son dakika duyuruldu. Bu gelişme sonrası söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, ''KPSS ortaöğretim branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama ÖSYM AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı ve tüm detaylar.