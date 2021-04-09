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Haberler Yaşam Son dakika: Kübra Boyraz davasında şok! Estetik kurbanı olmuştu...
Giriş Tarihi: 09.04.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 09:42

Son dakika: davasında şok! kurbanı olmuştu...

'nde , bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan yaşamını yitirdi. Davayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Kübra Boyraz davasında şok! Estetik kurbanı olmuştu...

Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesinde biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erdal Doğruya, SEGBİS katıldı.

Son dakika: Kübra Boyraz davasında şok! Estetik kurbanı olmuştu...

Tutuksuz sanık pratisyen hekim Öner Özsoyeri duruşmadaki savunmasında, "Olayı benim yapmadığım bellidir. Maktulün ailesinin beyanları kapsamında olay çok farklı noktalara gitmektedir. Ben Erdal Doğruya'nın elinde enjektör gördüm ancak, dolgu malzemesi verdiğini görmedim" dedi.

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Son dakika: Kübra Boyraz davasında şok! Estetik kurbanı olmuştu...

"KÜBRA BAĞIRIYORDU"

Tutuklu sanık Erdal Doğruya ise savunmasında sanık Öner Özsoyeri'yi 'bant' yaparken gördüğünü belirterek "İçeride Ömer Elmalı da vardı. İşlemi Ömer Elmalı yaptı. niyor.

Son dakika: Kübra Boyraz davasında şok! Estetik kurbanı olmuştu...

Biz Öner beyle Kübra'yı dışarı çıkartırken, Kübra 'Ömer çok acıdı' şeklinde konuştu. Bu olaya herkes şahittir, Kübra da bağırıyordu" dedi.

Son dakika: Kübra Boyraz davasında şok! Estetik kurbanı olmuştu...

Yapılan savunmaların ardından cumhuriyet savcısının görüşü soruldu. Savcı, dosyadaki eksik hususların giderilmesini, dosyanın geldiği aşama ve dosyanın henüz adli tıp kurumundan dönmemesi tutuklu sanığın üzerine atılı suçlama dikkate alındığında tutukluluğunun devamını talep etti.

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