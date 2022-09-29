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Son dakika: Küçükçekmece'de akılalmaz olay! Beğenmediği damadını kalbinden bıçakladı
Giriş Tarihi: 29.09.2022 08:24
Güncelleme Tarihi: 29.09.2022
09:40
Son dakika: Küçükçekmece'de akılalmaz olay! Beğenmediği damadını kalbinden bıçakladı
Son dakika haberi: Küçükçekmece'de yaşayan Turhan Ketenci, kızına yakıştıramadığını söylediği damadı Volkan Çubukcu'yu bıçakladı. Kalbinden bıçaklanan çubukcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan kayınpederin, olayın yaşandığı binaya gelişine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.