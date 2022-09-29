Son dakika: Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Beğenmediği damadını kalbinden bıçakladı

"ANNEME KÜFRETTİ, ELİNİ BELİNE GÖTÜRÜNCE SİLAHI VAR SANDIM"



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Ketenci, savcılıkta alınan ifadesinde olay günü dünürünün evine gittiğini, burada karşılaştığı damadıyla sözlü tartışma yaşadıklarını, annesine küfredince çok sinirlendiğini öne sürdü. Kızının kaçarak evlenmesi nedeniyle damadıyla arasında husumet olduğunu, çeyiz için aldığı beyaz eşyanın markasıyla ilgili bile sorun çıkardığını söyleyen Ketenci, tartışma sırasında elini beline götürünce silahı olduğunu düşünerek, yanında taşıdığı ekmek bıçağını kendisini savunma amacıyla kullandığını iddia etti.



