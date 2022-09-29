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Haberler Yaşam Son dakika: Küçükçekmece'de akılalmaz olay! Beğenmediği damadını kalbinden bıçakladı
Giriş Tarihi: 29.09.2022 08:24 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 09:40

Son dakika: Küçükçekmece'de akılalmaz olay! Beğenmediği damadını kalbinden bıçakladı

Son dakika haberi: Küçükçekmece'de yaşayan Turhan Ketenci, kızına yakıştıramadığını söylediği damadı Volkan Çubukcu'yu bıçakladı. Kalbinden bıçaklanan çubukcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan kayınpederin, olayın yaşandığı binaya gelişine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Son dakika: Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Beğenmediği damadını kalbinden bıçakladı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde 21 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Turhan Ketenci, damadı Volkan Çubukcu'yu kalbinden bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, Ketenci torunu doğduktan bir hafta sonra kızını görmeye gitti. Kapıyı damadı açınca aralarında tartışma yaşandı. Ketenci, sık sık kızına yakıştıramadığını dile getirdiği damadı Volkan Çubukçu'ya bıçakla saldırdı. Damadını kalbinden bıçaklayan Ketenci, rahat tavırlarla olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çubukçu sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Turhan Ketenci, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Damat Volkan Çubukcu'nun cenazesi 23 Eylül Cuma günü Bartın Ulus'ta defnedildi.

Son dakika: Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Beğenmediği damadını kalbinden bıçakladı

"ANNEME KÜFRETTİ, ELİNİ BELİNE GÖTÜRÜNCE SİLAHI VAR SANDIM"

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Ketenci, savcılıkta alınan ifadesinde olay günü dünürünün evine gittiğini, burada karşılaştığı damadıyla sözlü tartışma yaşadıklarını, annesine küfredince çok sinirlendiğini öne sürdü. Kızının kaçarak evlenmesi nedeniyle damadıyla arasında husumet olduğunu, çeyiz için aldığı beyaz eşyanın markasıyla ilgili bile sorun çıkardığını söyleyen Ketenci, tartışma sırasında elini beline götürünce silahı olduğunu düşünerek, yanında taşıdığı ekmek bıçağını kendisini savunma amacıyla kullandığını iddia etti.

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Son dakika: Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Beğenmediği damadını kalbinden bıçakladı

Ketenci 'Kasten öldürme' suçlamasıyla, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. İlk tespitlere göre damat Volkan Çubukçu'nun kalbinden ve bacağından aldığı bıçak darbeleriyle öldüğü belirtilirken, soruşturmada otopsi raporlarının beklendiği, tanık ifadeleri alındıktan sonra iddianamenin hazırlanacağı öğrenildi.

Son dakika: Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Beğenmediği damadını kalbinden bıçakladı

KAYINPEDERİN EVE GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Damadı ile tartışma yaşadığı ve kendini savunmak için bıçak kullandığını ifade eden Turhan Ketenci'nin olayın yaşandığı gün, damadının evine gelişine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Binanın önüne yanaşan otomobilden inen Turhan Ketenci'nin doğrudan binaya yöneldiği, bu sırada ise otomobili başka bir kişinin park ettiği görüldü. Binaya giren Turhan Ketenci, bir dakika geçmeden tekrar otomobile dönerek buradan ayrıldı.

Küçükçekmece'de kayınpeder, kızına yakıştırmadığı damadını öldürdü | Video

Son dakika: Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Beğenmediği damadını kalbinden bıçakladı

ACILI EŞ:"CANLI SİNEK BİLE BIRAKMAM DİYE TEHDİT ETTİ"

Kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen Volkan Çubukcu'nun acılı ailesi o gece yaşananları anlattı. Volkan Çubukçu'nun eşi Meral Çubukçu,"Volkan ile biz çok önceden aynı yerde çalışıyorduk. Babam da orada çalışıyordu. O zamanlardan beri Volkan'ı sevmiyormuş. İşten çıkınca yollarımız ayrılmıştı. Bir süre sonra tekrar yollarımız kesişti, sevdik birbirimizi.

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