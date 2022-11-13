Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: "La Nina" etkisini gösterecek! Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim video paylaşıp uyardı
Giriş Tarihi: 13.11.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 09:51

Son dakika: "La Nina" etkisini gösterecek! Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim video paylaşıp uyardı

Son dakika haberleri: Kasım ayında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yakın zamanda etkisini yitireceğini belirterek La Nina kışının tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacağını ifade etti. İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kar yağışı için tarih verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durum raporunu paylaştı, 4 il için sağanak uyarısında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: La Nina etkisini gösterecek! Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim video paylaşıp uyardı

Son dakika haberleri: Kasım ayı gelmesine rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Son dakika: La Nina etkisini gösterecek! Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim video paylaşıp uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporunda, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: La Nina etkisini gösterecek! Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim video paylaşıp uyardı

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçeleri için yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Son dakika: La Nina etkisini gösterecek! Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim video paylaşıp uyardı

"Bu kış bizleri nasıl bir hava bekliyor? Kar yağışı ne zaman etkili olacak?" sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Son dakika: La Nina etkisini gösterecek! Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim video paylaşıp uyardı

uzmanlar, sıcaklıkların yakın zamanda etkisini yitireceğini belirterek La Nina kışının tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacağını ifade etti. İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kar yağışı için tarih verdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA