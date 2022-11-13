Haberler Yaşam Son dakika: "La Nina" etkisini gösterecek! Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim video paylaşıp uyardı

Giriş Tarihi: 13.11.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 09:51

Son dakika: "La Nina" etkisini gösterecek! Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim video paylaşıp uyardı

Son dakika haberleri: Kasım ayında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yakın zamanda etkisini yitireceğini belirterek La Nina kışının tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacağını ifade etti. İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kar yağışı için tarih verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durum raporunu paylaştı, 4 il için sağanak uyarısında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…