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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler
Giriş Tarihi: 13.03.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:33

DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler

Malatya'da 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıları hissedenler detayları 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri üzerinden öğrenmek isteyerek Malatya'da deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika Malatya deprem verileri ve tüm detaylar.

DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Malatya ili Pütürge ilçesinde 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 13 Mart saat 04:34'te meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin bilgilere erişmek isteyenler yoğun olarak Malatya'da deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor.

MALATYA'DA 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Malatya deprem verileri ve tüm detaylar şöyle;

DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler

Büyüklük:4.7

Yer:Pütürge (Malatya)

Tarih:2023-03-13

Saat:04:34:29

Derinlik:10.02 km

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DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler

AFAD VERİLERİ

DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler

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