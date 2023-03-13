DEPREM SON DAKİKA: Malatya’da deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Malatya ili Pütürge ilçesinde 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 13 Mart saat 04:34'te meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin bilgilere erişmek isteyenler yoğun olarak Malatya'da deprem mi oldu? sorusuna yanıt arıyor.

MALATYA'DA 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Malatya deprem verileri ve tüm detaylar şöyle;