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DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler
Giriş Tarihi: 13.03.2023 06:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:33
DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da deprem! 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya son depremler
Malatya'da 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıları hissedenler detayları 13 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri üzerinden öğrenmek isteyerek Malatya'da deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika Malatya deprem verileri ve tüm detaylar.