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Haberler Yaşam Son dakika: Manisa'da korkunç son! Babasına kızdı pencereden atladı
Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 10:18

Son dakika: Manisa'da korkunç son! Babasına kızdı pencereden atladı

Son dakika haberi: Manisa korkunç bir intiharla sarsıldı. 20 yaşındaki Cemre Su Madak, babasına kızdı. "Annem de senin yüzünden öldü" diyerek kendisini pencereden boşluğa bırakarak canına kıydı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Manisa’da korkunç son! Babasına kızdı pencereden atladı
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Son dakika: Manisa’da korkunç son! Babasına kızdı pencereden atladı

Manisa'da babasıyla birlikte yaşayan 20 yaşındaki Cemre Su Madak, arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermediği için babasıyla sık sık tartışmalar yaşıyordu.

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Son dakika: Manisa’da korkunç son! Babasına kızdı pencereden atladı

Yeni Asır'ın haberine göre, genç kız bu defa 2 yıl önce babasıyla kavga ettikten sonra evi terk ederek intihar eden annesinin ölümünden babasını sorumlu tuttu.

Son dakika: Manisa’da korkunç son! Babasına kızdı pencereden atladı

Cemre Su Madak, "Annem senin yüzünden öldü. Onun da hayatını mahvettin, benim de zindana çevirdin" dedikten sonra kendisini 4. katın balkonundan boşluğa bıraktı.

Son dakika: Manisa’da korkunç son! Babasına kızdı pencereden atladı

Beton zemine çakılan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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