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Son dakika: Mardin'deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporu hazırlandı: İşte kabusa yol açan 4 hata
Giriş Tarihi: 26.09.2022 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2022
15:53
Son dakika: Mardin'deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporu hazırlandı: İşte kabusa yol açan 4 hata
Son dakika haberleri: Mardin'in Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği kazalara ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda; kabusa yol açan kazaların sebepleri tek tek sıralandı. İşte detaylar...