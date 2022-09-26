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Giriş Tarihi: 26.09.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 15:53

Son dakika: Mardin'deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporu hazırlandı: İşte kabusa yol açan 4 hata

Son dakika haberleri: Mardin'in Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği kazalara ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda; kabusa yol açan kazaların sebepleri tek tek sıralandı. İşte detaylar...

AA
Son dakika: Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporu hazırlandı: İşte kabusa yol açan 4 hata

Derik ilçesinin Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı.

Son dakika: Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporu hazırlandı: İşte kabusa yol açan 4 hata

Raporda, ilk kazada U.G. idaresindeki 73 SN 384 plakalı tırın kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptığı ve olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İkinci kazanın ise Y.Ş. yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı tırın ilk kazada yaralananlara yardım için toplanan vatandaşlara çarpması sonucu meydana geldiği belirtilen raporda, 16 kişinin de bu olayda hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Son dakika: Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporu hazırlandı: İşte kabusa yol açan 4 hata

"HIZ LİMİTİ ÇALIŞMA YAPILAN ALANDA 30 KM/S'E DÜŞÜRÜLDÜ"

Bilirkişi raporunda trafik kazasının 47-75 il yolunun (Mazıdağı-Derik yolu) Derik merkezinden geçen kısmında meydana geldiği ifade edildi.

Yolun zemininin asfalt kaplama olduğu, yol şerit çizgisinin bulunduğu, yolda çalışma olduğundan bölünmüş yolun Derik istikametinin iki yönlü olarak kullanıldığı kaydedilen raporda, "Trafik akışının Derik istikametine iki yönlü olarak verildiği, iki yönlü yerde gerekli trafik işaret ve levhaların bulunduğu, araçların kaza mahalline geldiği istikamette 6,1 kilometrelik eğim bulunduğu, yol üzerinde eğimin yüzde 10 olduğunun trafik levhaları ile belirtildiği, hız limitinin çalışma yapılan alanda 30 km/s'e (kilometre/saat) düşürüldüğü ve buna dair hız tahdit levhasının bulunduğu tespit edildi." bilgisine yer verildi.

Son dakika: Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporu hazırlandı: İşte kabusa yol açan 4 hata

İLK KAZAYA KARIŞAN TIRDA 278 KİLOGRAM FAZLA YÜK TESPİT EDİLDİ

İlk kazaya karışan U.G'nin idaresindeki 73 SN 384 plakalı tırın yük ağırlığının 27 bin 60 kilogram olduğu ancak yarı römork ile taşıyabileceği azami yükün 26 bin 782 kilogram olarak tespit edildiği belirtilen raporda, araçta 278 kilogram fazla yükün bulunduğu, ikinci kazaya karışan tırda ise tonaj aşımının bulunmadığı kaydedildi.

Son dakika: Mardin’deki feci kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporu hazırlandı: İşte kabusa yol açan 4 hata

İKİ TIRIN TAKOGRAF CİHAZLARI İNCELENDİ

Bilirkişi raporunda kazaya karışan iki tırın takograf (hızölçer) cihazlarıyla ilgili de inceleme yapıldığı ifade edildi.

Raporda, ilk kazadaki tırın takograf cihazlarıyla ilgili şu değerlendirme yer aldı:

"Tırların takograf incelemelerinde, kazaya karışan ilk tırın parçalanan ve elektrik aksamı zarar gören cihaz, takograf teknisyeni eşliğinde söküldüğünde içerisinde sürücü kartının bulunmadığı, dolayısıyla araçtan 24 saatlik sürücü bilgileri alınamadığı, bunun yerine takografın sürücüsüz olarak kaydettiği verilerin çıktıları alındığı, ilgili takografın 24 saatlik araç çıktısında aracın 83 kilometre yol aldığı görüldü.

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