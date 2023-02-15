SON DAKİKA: MEB AÇIKLADI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, 2.Dönem ders zili ne zaman çalacak? Okullar ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün?

"DEPREM BÖLGESİNDE 1 MART'TA EĞİTİM BAŞLAYACAK DEMEDİK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilgili yaptığı son açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte bu hafta içinde tüm okul binalarımızın hasar tespit raporunu çıkaracağız. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.

Dolayısıyla deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de.

Ama bizim Bakanlık olarak hedefimiz sanki 1 Mart'ta başlayacakmış gibi tüm önlemlerimizi, tüm çalışmalarımızı, tüm planlamalarımızı nihayetlendirebilmek. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı ve okul bazlı değerlendirme yapacağız. 1 Mart'a kadar tüm eksikliklerimizi tamamlamayı ve 1 Mart'a kalmadan 10 ildeki eğitim öğretim sürecinin nasıl devam edeceğiyle ilgili ilave açıklamaları yapacağız.''

Tüm okulların hasar tespit raporunun alınmadan eğitim öğretimi başlatmayacaklarını vurgulayan Bakan Özer, "Bizim amacımız ne olursa olsun eğitim öğretimi başlatmak değil, çocuklarımızın güvenli ortamda eğitim öğretime başlamalarını sağlamak. İnanıyorum ki bir hafta içinde tüm bu süreçleri tamamlamış olacağız ve alacağımız kararları da tüm illerimizle paylaşacağız." diye konuştu.

Buna göre, depremden etkilenen illerdeki okulların tamamı 1 Mart'ta açılmayacak. O ildeki okulların hasar durumu, öğrenci sayısı ve diğer gelişmeler göz önünde bulundurularak hangi ilçedeki okul veya okulların açılacağı Bakanlık tarafından duyurulacak.