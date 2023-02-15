Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: MEB AÇIKLADI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, 2.Dönem ders zili ne zaman çalacak? Okullar ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 07:49

SON DAKİKA: MEB AÇIKLADI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, 2.Dönem ders zili ne zaman çalacak? Okullar ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün?

6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili vuran ve çok sayıda can kaybının yaşandığı depremlerin ardından ülke genelinde eğitim öğretime ara verildi. Yaşanan felaketin ardından 2. döneme başlayacakları tarihi merak eden binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ''Okullar ne zaman açılacak, 1 Mart'ta mı, tatil uzayacak mı?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Okulların açılış tarihi ile ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 il için 20 Şubat'ı, afet bölgesi için ise 1 Mart'ı işaret etmişti. Peki, 2023 Okullar ne zamana kadar tatil, hangi illerde ne zaman açılacak? İşte, MEB son dakika açıklaması ile 71 il ve deprem bölgesindeki 10 il için okullarda son durum…

SON DAKİKA: MEB AÇIKLADI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, 2.Dönem ders zili ne zaman çalacak? Okullar ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün?

Okulların açılış tarihi binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile velileri tarafından merak ediliyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi sonrası 81 ilde eğitim öğretime ara verildi. Depremin vurduğu illerde eğitim gören öğrencilerin ise nakillerini istedikleri illere aldırabileceği açıklandı. 71 ilde okulların 20 Şubat'ta açılacağı duyurulurken depremden etkilenen 10 il için ise 1 Mart tarihi işaret edildi. Bu noktada ''2023 Okullar ne zaman açılacak, 1 Mart'a kadar tatil mi, hangi illerde?'' soruları yanıt ararken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den bir son dakika açıklaması geldi. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklaması ve 81 ilde okulların durumu...

SON DAKİKA: MEB AÇIKLADI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, 2.Dönem ders zili ne zaman çalacak? Okullar ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

Normal şartlarda 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 6 Şubat'ta okul sıralarına geri dönecekti.

Ancak yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların açılış tarihi ilk etapta 13 Şubat'a kadar ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı ve böylece okulların açılış tarihi değişti. Yapılan yeni açıklamaya göre, 71 ilde ve deprem bölgesindeki 10 ilde okulların açılış tarihi farklılık gösterecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: MEB AÇIKLADI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, 2.Dönem ders zili ne zaman çalacak? Okullar ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün?

2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 2. DÖNEM DERS ZİLİ NE ZAMAN ÇALACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 il ve depremden etkilenen 10 il için alınan kararları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinin dışında kalan illerde okul öncesinden ilkokula, ortaokuldan liseye, tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretim faaliyetleri 20 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Ancak afet bölgelerinde bu durum farklılık gösterecek. Depremden etkilenen 10 ilde eğitim öğretim faaliyetleri kademeli olarak başlayacak.

SON DAKİKA: MEB AÇIKLADI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, 2.Dönem ders zili ne zaman çalacak? Okullar ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün?

OKULLAR 1 MART'A KADAR TATİL Mİ?

71 İlde okullarda deprem sebebiyle herhangi bir hasar oluşmadı. Bu nedenle bu illerdeki eğitim öğretim faaliyetleri 20 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bulunan okullar için ise 1 Mart tarihi işaret edildi. Nihai karar hasar tespit raporuna göre verilecek.

SON DAKİKA: MEB AÇIKLADI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, 2.Dönem ders zili ne zaman çalacak? Okullar ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün?

"DEPREM BÖLGESİNDE 1 MART'TA EĞİTİM BAŞLAYACAK DEMEDİK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilgili yaptığı son açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte bu hafta içinde tüm okul binalarımızın hasar tespit raporunu çıkaracağız. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz.

Dolayısıyla deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de.

Ama bizim Bakanlık olarak hedefimiz sanki 1 Mart'ta başlayacakmış gibi tüm önlemlerimizi, tüm çalışmalarımızı, tüm planlamalarımızı nihayetlendirebilmek. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı ve okul bazlı değerlendirme yapacağız. 1 Mart'a kadar tüm eksikliklerimizi tamamlamayı ve 1 Mart'a kalmadan 10 ildeki eğitim öğretim sürecinin nasıl devam edeceğiyle ilgili ilave açıklamaları yapacağız.''

Tüm okulların hasar tespit raporunun alınmadan eğitim öğretimi başlatmayacaklarını vurgulayan Bakan Özer, "Bizim amacımız ne olursa olsun eğitim öğretimi başlatmak değil, çocuklarımızın güvenli ortamda eğitim öğretime başlamalarını sağlamak. İnanıyorum ki bir hafta içinde tüm bu süreçleri tamamlamış olacağız ve alacağımız kararları da tüm illerimizle paylaşacağız." diye konuştu.

Buna göre, depremden etkilenen illerdeki okulların tamamı 1 Mart'ta açılmayacak. O ildeki okulların hasar durumu, öğrenci sayısı ve diğer gelişmeler göz önünde bulundurularak hangi ilçedeki okul veya okulların açılacağı Bakanlık tarafından duyurulacak.

SON DAKİKA