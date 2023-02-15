SON DAKİKA: MEB AÇIKLADI! 2023 Okullar ne zaman açılacak, 2.Dönem ders zili ne zaman çalacak? Okullar ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün?

6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili vuran ve çok sayıda can kaybının yaşandığı depremlerin ardından ülke genelinde eğitim öğretime ara verildi. Yaşanan felaketin ardından 2. döneme başlayacakları tarihi merak eden binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ''Okullar ne zaman açılacak, 1 Mart'ta mı, tatil uzayacak mı?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Okulların açılış tarihi ile ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 il için 20 Şubat'ı, afet bölgesi için ise 1 Mart'ı işaret etmişti. Peki, 2023 Okullar ne zamana kadar tatil, hangi illerde ne zaman açılacak? İşte, MEB son dakika açıklaması ile 71 il ve deprem bölgesindeki 10 il için okullarda son durum…