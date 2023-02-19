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Haberler Yaşam SON DAKİKA: MECLİS AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ! Meclis ne zaman açılacak? Deprem sonrası TBMM ne zaman, hangi gün açılacak?
Giriş Tarihi: 19.02.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 14:03

SON DAKİKA: MECLİS AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ! Meclis ne zaman açılacak? Deprem sonrası TBMM ne zaman, hangi gün açılacak?

Meclis açılış tarihi milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TBMM çalışmalarına ara verdi ve milletvekilleri soluğu deprem bölgesinde aldı. Bu noktada EYT yasası, yargı paketi, taşerona kadro gibi konular için çalışmalarını sürdüren Meclis'in açılış tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ''Meclis ne zaman açılacak? TBMM hangi gün toplanacak?'' soruları ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın son dakika açıklaması ile yanıt buldu. İşte, TBMM açılış tarihi ve konu ile ilgili tüm detaylar.

SON DAKİKA: MECLİS AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ! Meclis ne zaman açılacak? Deprem sonrası TBMM ne zaman, hangi gün açılacak?

Meclis ne zaman açılacak sorusu bir süredir yanıt arıyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Meclis açılış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Bilindiği üzere 10 ilde büyük yıkıma yol açarak binlerce vatandaşımızı hayattan koparan Kahramanmaraş depremi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara vermişti. Milletvekilleri ise deprem bölgesine yardıma gitmişti. Hal böyleyken öncelikli gündeminde EYT yasası olan ''TBMM ne zaman açılacak, hangi tarihte ?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, TBMM açılış tarihi ve ayrıntılı bilgiler.

SON DAKİKA: MECLİS AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ! Meclis ne zaman açılacak? Deprem sonrası TBMM ne zaman, hangi gün açılacak?

SON DAKİKA: MECLİS'İN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına, 15 Şubat 2023 Çarşamba gününden başlamak üzere iki gün süreyle ara verilmesine, Genel Kurul'un 14 Şubat 2023 tarihli 62'nci Birleşiminde karar verildiği duyurulmuştu.

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SON DAKİKA: MECLİS AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ! Meclis ne zaman açılacak? Deprem sonrası TBMM ne zaman, hangi gün açılacak?

MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen ara uzatıldı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

SON DAKİKA: MECLİS AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ! Meclis ne zaman açılacak? Deprem sonrası TBMM ne zaman, hangi gün açılacak?

EYT NE OLDU, ERTELENDİ Mİ?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu.

Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından milli yas ilan edildi ve afet bölgeleri için 3 ay süreyle OHAL kararı alındı. Bu nedenle Meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara verildi.

AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak. Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak.

EYT yasasının 28 Şubat'ta kabul edilmesi halinde Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

SON DAKİKA: MECLİS AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ! Meclis ne zaman açılacak? Deprem sonrası TBMM ne zaman, hangi gün açılacak?
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