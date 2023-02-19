SON DAKİKA: MECLİS AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ! Meclis ne zaman açılacak? Deprem sonrası TBMM ne zaman, hangi gün açılacak?

Meclis açılış tarihi milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TBMM çalışmalarına ara verdi ve milletvekilleri soluğu deprem bölgesinde aldı. Bu noktada EYT yasası, yargı paketi, taşerona kadro gibi konular için çalışmalarını sürdüren Meclis'in açılış tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ''Meclis ne zaman açılacak? TBMM hangi gün toplanacak?'' soruları ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın son dakika açıklaması ile yanıt buldu. İşte, TBMM açılış tarihi ve konu ile ilgili tüm detaylar.