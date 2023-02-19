SON DAKİKA: MECLİS AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ! Meclis ne zaman açılacak? Deprem sonrası TBMM ne zaman, hangi gün açılacak?

EYT NE OLDU, ERTELENDİ Mİ?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu.

Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından milli yas ilan edildi ve afet bölgeleri için 3 ay süreyle OHAL kararı alındı. Bu nedenle Meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara verildi.

AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak. Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak.

EYT yasasının 28 Şubat'ta kabul edilmesi halinde Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.