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SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı netleşiyor! 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 09:54
Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
09:54
SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı netleşiyor! 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?
Türkiye'de milyonlarca emeklinin Temmuz maaşı zammı netleşiyor... Emekli zamları, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranları baz alınarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz günlerde Mart enflasyonu açıklanırken Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon netleşmiş oldu ve böylece emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bir tahmin oluştu. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli Temmuz zammı ne zaman yatacak?