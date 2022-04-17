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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı netleşiyor! 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 09:54

SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı netleşiyor! 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin Temmuz maaşı zammı netleşiyor... Emekli zamları, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranları baz alınarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz günlerde Mart enflasyonu açıklanırken Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon netleşmiş oldu ve böylece emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili bir tahmin oluştu. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli Temmuz zammı ne zaman yatacak?

SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı netleşiyor! 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

En düşük emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak? soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli ve memur temmuz maaş zamları ile ilgili yeni ipuçları ve son dakika tahminleri geliyor, maaş hesapları da ortaya çıkıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli Temmuz zammı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Memurlara, Temmuz'da, yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların alacağı farkı gösterecek.

SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı netleşiyor! 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte her ay ödenen aile yardımları ile 3 ayda bir verilen toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek. Yeni ödemeler için ipucu da var.

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SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı netleşiyor! 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan 6 aylık yüzde 34.62'lik TÜFE tahminine göre, Temmuz zammı yüzde 27.12 fark ile yüzde 34.12'yi bulabilecek.

SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı netleşiyor! 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Bu durumda en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya çıkacak.

SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı netleşiyor! 2022 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Aile yardımı eş için 535,17 liradan 717,77, 0-6 yaş arası çocuk için 117,72 liradan 157,88, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 liradan 78,94 liraya yükselirken; eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olan memurun parası 770 liradan bin 33 liraya ulaşacak.

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