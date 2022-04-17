En düşük emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak? soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli ve memur temmuz maaş zamları ile ilgili yeni ipuçları ve son dakika tahminleri geliyor, maaş hesapları da ortaya çıkıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli Temmuz zammı ne zaman yatacak?



EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?



Memurlara, Temmuz'da, yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların alacağı farkı gösterecek.