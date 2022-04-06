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Haberler Yaşam Son Dakika Memur ve Emekliye ek zam geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Temmuz Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç lira, yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:27

Son Dakika Memur ve Emekliye ek zam geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Temmuz Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç lira, yüzde kaç olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2022 Temmuz Memur ve emekliye ek zam ile ilgili detaylar belli oldu. Buna göre emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyona göre 2022 Temmuz ayında zamlı maaş ve aylık alacak. Bu bilgiler ışığında güncel detayları öğrenmek isteyenler "memur ve Emekliye ek zam geldi mi, ne zaman gelecek, ne kadar, kaç lira olacak?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan memur ve Emekliye ek zam geldi mi, ne zaman gelecek, ne kadar, kaç lira olacak? Sorularının yanıtları ve en son haberler.

Son Dakika Memur ve Emekliye ek zam geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Temmuz Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç lira, yüzde kaç olacak?

2022 Temmuz memur ve emekliye ek zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Milyonlar tarafından merakla beklenen zamma ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "memur ve Emekliye ek zam geldi mi, ne zaman gelecek, ne kadar, kaç lira olacak?" şeklindeki sorular üzerinden detayları öğrenmeye çalışıyor.

MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK, NE KADAR, KAÇ LİRA OLACAK?

Son dakika memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar ve en son bilgiler şöyle;

Son Dakika Memur ve Emekliye ek zam geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Temmuz Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç lira, yüzde kaç olacak?

Sabah Gazetesi'nden Hazal Kaya'nın haberine göre; Artışlar yüzde 30'ları geçecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı Ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik Ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı.

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Son Dakika Memur ve Emekliye ek zam geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Temmuz Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç lira, yüzde kaç olacak?

Memur emeklilere Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor.


Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor.

Son Dakika Memur ve Emekliye ek zam geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Temmuz Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç lira, yüzde kaç olacak?

EMEKLİ VE MEMURLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle Temmuz ayında zamlı aylıkla beraber Bayram ikramiyesi alacak.

Son Dakika Memur ve Emekliye ek zam geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Temmuz Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç lira, yüzde kaç olacak?

EMEKLİ VE MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

TÜİK verilerine göre bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 gerçekleşti. Buna göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.80 zam göründü.

Nisan, Mayıs, Haziran verileri de buna eklenecek. Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.

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