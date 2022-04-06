Son Dakika Memur ve Emekliye ek zam geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Temmuz Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç lira, yüzde kaç olacak?

2022 Temmuz memur ve emekliye ek zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Milyonlar tarafından merakla beklenen zamma ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "memur ve Emekliye ek zam geldi mi, ne zaman gelecek, ne kadar, kaç lira olacak?" şeklindeki sorular üzerinden detayları öğrenmeye çalışıyor.

MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK, NE KADAR, KAÇ LİRA OLACAK?

Son dakika memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar ve en son bilgiler şöyle;