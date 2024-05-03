Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Hafta sonuna uyarısı; sağanak geliyor: İstanbul, Ankara, İzmir...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri) Güneydoğu Anadolu (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.