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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Hafta sonuna uyarısı; sağanak geliyor: İstanbul, Ankara, İzmir...
Giriş Tarihi: 03.05.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
18:14
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; sıcaklık yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı belirtilirken, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca; 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları ve il il hava durumu raporu...