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SON DAKİKA: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor, o tarihe kadar etkili olacak
Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
10:37
SON DAKİKA: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor, o tarihe kadar etkili olacak
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları geldi. 25-28 derece civarında seyreden sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği belirtilirken, "Yağışların ne zamana kadar sürecek?" sorusuna da yanıt verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...