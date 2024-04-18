SON DAKİKA: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor, o tarihe kadar etkili olacak

Son dakika hava durumu haberleri: Nisan ayının ilk haftasından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji ve AKOM tarafından paylaşılan rapora göre; kent genelinde sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği belirtildi. Raporda ayrıca; İstanbul için "kuvvetli sağanak" uyarısı yapıldı. Yağışların ne zamana kadar süreceğine ilişkin tarih de verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...