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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor, o tarihe kadar etkili olacak
Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 10:37

SON DAKİKA: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor, o tarihe kadar etkili olacak

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları geldi. 25-28 derece civarında seyreden sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği belirtilirken, "Yağışların ne zamana kadar sürecek?" sorusuna da yanıt verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor, o tarihe kadar etkili olacak

Son dakika hava durumu haberleri: Nisan ayının ilk haftasından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji ve AKOM tarafından paylaşılan rapora göre; kent genelinde sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği belirtildi. Raporda ayrıca; İstanbul için "kuvvetli sağanak" uyarısı yapıldı. Yağışların ne zamana kadar süreceğine ilişkin tarih de verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor, o tarihe kadar etkili olacak

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugünden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.

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SON DAKİKA: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor, o tarihe kadar etkili olacak

YAĞIŞLAR O TARİHE KADAR SÜRECEK

Hafta boyunca 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyden saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte 13-17 derece aralığına gerileyeceği aktarıldı.

SON DAKİKA: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor, o tarihe kadar etkili olacak

Açıklamada, "Pazar gününe kadar il genelinde kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor, o tarihe kadar etkili olacak

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu raporunu paylaştı.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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