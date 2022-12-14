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SON DAKİKA | Meteoroloji'den 19 ile 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:01
Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
09:05
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 19 ile 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Son dakika haberi... Türkiye Aralık ayının gelmesiyle soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye başladı. Yurdun özellikle Doğu ve orta kesimleri soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamda 19 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu. Peki yağış hangi illerde etkili olacak. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...