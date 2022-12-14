Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den 19 ile 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 09:05

SON DAKİKA | Meteoroloji'den 19 ile 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Son dakika haberi... Türkiye Aralık ayının gelmesiyle soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye başladı. Yurdun özellikle Doğu ve orta kesimleri soğuk ve yağışlı havanın etkisinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamda 19 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu. Peki yağış hangi illerde etkili olacak. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 19 ile ’sarı’ ve ’turuncu’ kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Artvin dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bilecik, Sinop, Muğla, Aydın'ın iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 19 ile ’sarı’ ve ’turuncu’ kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Meteoroloji’den 19 ile ’sarı’ ve ’turuncu’ kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 19 ile ’sarı’ ve ’turuncu’ kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 kenti "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı.

İşte uyarı verilen iller...

Adana / Sarı

Ankara / Sarı

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 19 ile ’sarı’ ve ’turuncu’ kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor


Antalya / Turuncu

Burdur / Sarı

Hatay / Sarı

SON DAKİKA