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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den flaş hava durumu raporu! İstanbul'da beklenen yağış başladı: 23 il için kar uyarısı
Giriş Tarihi: 28.03.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 07:49

Son dakika: Meteoroloji'den flaş hava durumu raporu! İstanbul'da beklenen yağış başladı: 23 il için kar uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Marmara Bölgesi için Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yeni hava durumu raporuna göre ise bir süredir devam eden mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık geride kalıyor. Sıcaklığın 8 ila 15 derece düşeceği belirtilirken, 23 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den flaş hava durumu raporu! İstanbul’da beklenen yağış başladı: 23 il için kar uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Son dakika: Meteoroloji’den flaş hava durumu raporu! İstanbul’da beklenen yağış başladı: 23 il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yeni hava durumu raporuna göre ise bir süredir devam eden mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık geride kalıyor. Sıcaklığın 8 ila 15 derece düşeceği belirtilirken, 23 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

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Son dakika: Meteoroloji’den flaş hava durumu raporu! İstanbul’da beklenen yağış başladı: 23 il için kar uyarısı

SICAKLIKLAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün hava tahmin raporuna göre, ayın son haftasında yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den flaş hava durumu raporu! İstanbul’da beklenen yağış başladı: 23 il için kar uyarısı

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den flaş hava durumu raporu! İstanbul’da beklenen yağış başladı: 23 il için kar uyarısı

Doğu Anadolu`nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

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