Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den flaş hava durumu raporu! İstanbul'da beklenen yağış başladı: 23 il için kar uyarısı

Giriş Tarihi: 28.03.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 07:49

Son dakika: Meteoroloji'den flaş hava durumu raporu! İstanbul'da beklenen yağış başladı: 23 il için kar uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Marmara Bölgesi için Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yeni hava durumu raporuna göre ise bir süredir devam eden mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık geride kalıyor. Sıcaklığın 8 ila 15 derece düşeceği belirtilirken, 23 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...