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SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Çöl sıcakları perşembeye kadar kavuracak
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:13
Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
09:19
SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Çöl sıcakları perşembeye kadar kavuracak
Son dakika haberi... Çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Termometreler, rekor dereceleri gösterdi. Özellikle bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giren Türkiye'nin her ilinde güneş kavurdu yaktı… Meteoroloji uzmanları özellikle Marmara Bölgesi'ni uyardı: Hissedilen 40 dereceyi aşacak!