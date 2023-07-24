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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Çöl sıcakları perşembeye kadar kavuracak
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:19

SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Çöl sıcakları perşembeye kadar kavuracak

Son dakika haberi... Çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Termometreler, rekor dereceleri gösterdi. Özellikle bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giren Türkiye'nin her ilinde güneş kavurdu yaktı… Meteoroloji uzmanları özellikle Marmara Bölgesi'ni uyardı: Hissedilen 40 dereceyi aşacak!

SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Çöl sıcakları perşembeye kadar kavuracak

Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Çöl sıcakları perşembeye kadar kavuracak

Bugünden itibaren kuzey ve iç, yarından itibaren ise kuzeydoğu kesimlerde sıcaklıklar kısmen düşecek. Çarşamba gününün oldukça sıcak geçeceği tahmin edilirken , perşembe günü ise hava sıcaklıklarında 7 derecelik bir düşüş olması bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Çöl sıcakları perşembeye kadar kavuracak

Ancak Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının ay sonuna kadar etkisini sürdüreceği kaydediliyor. Sıcak hava dalgasının etkisindeki İstanbul'da sıcaklık öğle saatlerinde 35, gece ise 25-27 dereceyi buluyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Çöl sıcakları perşembeye kadar kavuracak

Sıcaklıklar Ankara'da 37, İzmir'de 41, Bursa'da 38 derece civarında seyrediyor. Antalya'da ise hava sıcaklığı 45 dereceyi buluyor. Karadeniz'de ise hissedilen sıcaklığın 35 derecenin üzerinde olacağını tahmin edilirken, Ege'de 40 derece, Akdeniz'de 40-42 derece, Güneydoğu'da 40-43 derece, Doğu Anadolu'da 30-37 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Çöl sıcakları perşembeye kadar kavuracak

BU SAAT ARALIĞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı.

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