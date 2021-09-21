HaberlerYaşamSon dakika: Müge Anlı'da ailesini bulmuştu! 33 yıl sonra bir ilki yaşadı... O anlar duygulandırdı
Giriş Tarihi: 21.09.2021 10:36Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 12:20
Son dakika: Müge Anlı'da ailesini bulmuştu! 33 yıl sonra bir ilki yaşadı... O anlar duygulandırdı
Son dakika haberi: Müge Anlı'ya katılan Alman vatandaşı Vedat Alexander, ailesine kavuştu. Bebekken terk edilen Vedat'ın hayat hikayesi herkesi ağlattı. 19 kardeşinin daha olduğunu öğrenen genç adam, 33 yıl sonra bir ilki yaşadı. İşte ayrıntılar...