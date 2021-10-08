Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Devreye girdiler...

Müge Anlı'da masaya yatırılan Mustafa Kut cinayeti gündeme bomba gibi düştü. Talihsiz adam 3 yıl önce Balıkesir'de öldürüldü. Eşi Dürdane, eşinin katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. İşte günlerdir konuşulan olayın ayrıntıları... 50 yaşındaki Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018'de tarlasına gitmek üzere evden ayrıldı. Aradan geçen bir sürenin ardından talihsiz adamın cesedi bulundu. Av tüfeğiyle sırtından vurulduğu belirlenen Kut'un sır ölü bir türlü çözülemedi. Bunun üzerine eşi Dürdane Kurt, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Ancak canlı yayında ortaya çıkan aşk mektupları herkesi şaşırttı. Eşi öldürülen Dürdane'ye gönderildiği öğrenilen aşkı mektuplarıo ortalığı karıştırdı. Dürdane Kut yollarına aşk mektupları bırakan köylüleri Ramazan Şahin'e dikkat çekti. Katilin o olabileceğini iddia etti. Canlı yayına katılan Ramazan Şahin ise suçlamaları reddetti. Dürdane'nin kendisine ilgisi olduğunu belirtti. Bu sözleri büyük tepki çekti. Mektupta yer alan şu ifadeler ise herkesi şaşırttı: 'Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm, koca ineğim benim... Akşamlara kadar seni Pazar yerlerinde arıyorum' Sır cinayet araştırılmaya devam ediliyor. Korkunç cinayetle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. tv Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Ekim 2021 Cuma canlı yayınında Müge Anlı'dan Mustafa Kut cinayeti hakkında son dakika flaş açıklama! Cinayet için özel ekip kurulduğu öğrenildi. Müge Anlı, Balıkesir il jandarma komutanlığının Mustafa Kut cinayeti ile ilgili özel ekip kurulduğunu ve dün savcı ile ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi ve teşekkür etti. Müge Anlı'dan canlı yayında Mustafa Kut cinayeti hakkında son dakika 'Jandarma' duyurusu!