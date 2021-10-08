Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Devreye girdiler...

Müge Anlı'da masaya yatırılan Mustafa Kut cinayeti gündeme bomba gibi düştü. Talihsiz adam 3 yıl önce Balıkesir'de öldürüldü. Eşi Dürdane, eşinin katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. İşte günlerdir konuşulan olayın ayrıntıları...