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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Devreye girdiler...
Giriş Tarihi: 08.10.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 16:21

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Devreye girdiler...

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen Mustafa Kut cinayetine kilitlendi. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. O ekip devreye girdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Devreye girdiler...

Müge Anlı'da masaya yatırılan Mustafa Kut cinayeti gündeme bomba gibi düştü. Talihsiz adam 3 yıl önce Balıkesir'de öldürüldü. Eşi Dürdane, eşinin katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. İşte günlerdir konuşulan olayın ayrıntıları...

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Devreye girdiler...

50 yaşındaki Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018'de tarlasına gitmek üzere evden ayrıldı.

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Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Devreye girdiler...

Aradan geçen bir sürenin ardından talihsiz adamın cesedi bulundu.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Devreye girdiler...

Av tüfeğiyle sırtından vurulduğu belirlenen Kut'un sır ölü bir türlü çözülemedi.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Devreye girdiler...

Bunun üzerine eşi Dürdane Kurt, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi.

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