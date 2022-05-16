Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Uğur Kahraman olayı çözüldü! Eski kayınpederi cinayeti itiraf etti: "Tek başına yapabileceği bir şey değil"

Giriş Tarihi: 16.05.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 10:49

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Uğur Kahraman olayı çözüldü! Eski kayınpederi cinayeti itiraf etti: "Tek başına yapabileceği bir şey değil"

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da gündeme gelen Uğur Kahraman olayı çözüldü. İki çocuk babası ve 29 yaşındaki Uğur Kahraman, İstanbul Tuzla'daki evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Kaybının 18'inci gününde beklenen itiraf geldi. Eski kayınpederi Hüseyin Sezer, eski damadı Uğur Kahraman'ı başından silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Öldürülen Uğur Kahraman'ın kuzeni yaptığı açıklamada, "Müge Anlı'dan isteğimiz bu işin peşini bırakmasın. Hüseyin Sezer denilen kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil." ifadelerini kullandı.