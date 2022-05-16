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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Uğur Kahraman olayı çözüldü! Eski kayınpederi cinayeti itiraf etti: "Tek başına yapabileceği bir şey değil"
Giriş Tarihi: 16.05.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 10:49

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Uğur Kahraman olayı çözüldü! Eski kayınpederi cinayeti itiraf etti: "Tek başına yapabileceği bir şey değil"

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da gündeme gelen Uğur Kahraman olayı çözüldü. İki çocuk babası ve 29 yaşındaki Uğur Kahraman, İstanbul Tuzla'daki evinden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Kaybının 18'inci gününde beklenen itiraf geldi. Eski kayınpederi Hüseyin Sezer, eski damadı Uğur Kahraman'ı başından silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Öldürülen Uğur Kahraman'ın kuzeni yaptığı açıklamada, "Müge Anlı'dan isteğimiz bu işin peşini bırakmasın. Hüseyin Sezer denilen kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Uğur Kahraman olayı çözüldü! Eski kayınpederi cinayeti itiraf etti: Tek başına yapabileceği bir şey değil

Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Uğur Kahraman olayı çözüldü.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Uğur Kahraman olayı çözüldü! Eski kayınpederi cinayeti itiraf etti: Tek başına yapabileceği bir şey değil

Büyük bir soğukkanlılıkla cinayetin perde arkasını anlatan katil zanlısı, evinden aldıktan sonra saat 14.09'da Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki kendi ikametine getirdiği eski damadı Uğur Kahraman'ı, aralarında çıkan tartışma sonucu evin mutfağında, Uğur'dan satın aldığı silahla öldürdüğünü, ardından cenazeyi bahçeden aldığı varile koyduğunu itiraf etti.

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Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Uğur Kahraman olayı çözüldü! Eski kayınpederi cinayeti itiraf etti: Tek başına yapabileceği bir şey değil

Ağzını bantla kapadığı varili ise gününü tam hatırlayamadığı bir tarihte tesadüfen denk geldiği ve olaydan haberlerinin olmadığını söylediği yabancı uyruklu iki şahsa para karşılığı taşıttığı, yine o şahıslara ait araçla varili Tuzla Altkaynarca'daki ailesinin evine getirdiğini, daha sonra varili apartmanın asansör boşluğuna sakladığını, silahı ise parçalara bölerek farklı yerlere attığını anlattı.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Uğur Kahraman olayı çözüldü! Eski kayınpederi cinayeti itiraf etti: Tek başına yapabileceği bir şey değil

CİNAYETTEN SONRA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Katil zanlısı Hüseyin Sezer'in, Uğur Kahraman'ı öldürdükten sonra saat 19.15'te kendisine ait beyaz araç ile eşi Naciye Sezer'le birlikte ikametinden ayrıldığı, ikilinin saat 20.35 sıralarında tekrar Tuzla Aydınlı'da bulunan evlerine döndüğü,

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelen Uğur Kahraman olayı çözüldü! Eski kayınpederi cinayeti itiraf etti: Tek başına yapabileceği bir şey değil

Saat 20.46'da evlerinden tekrar ayrılarak saat 20.54'te araçlarının Tuzla Şekerpınar Caddesi üzerinde bir dakika bekleme yaptığı, bu esnada araçtan kimsenin inmediği,

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