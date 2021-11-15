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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Tandır cinayetinde istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 16:42

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Tandır cinayetinde istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: Kayseri'de Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk (52) çiftini iple boğarak öldürüp tandıra gömen kardeşi Yusuf Turhan (52) ile oğlu Bedirhan (20) ve eşi Nejla Turhan'ın (43) yargılandığı davada, adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

DHA
Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Tandır cinayetinde sanıklara ceza yağdı

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde geçen mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Tandır cinayetinde sanıklara ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı.

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Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Tandır cinayetinde sanıklara ceza yağdı

Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis arama yaptı. Kadavra köpeğinin kullanıldığı aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu tespit edildi.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Tandır cinayetinde sanıklara ceza yağdı

Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Öldürüldükten sonra çuvalla atıldıkları tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Tandır cinayetinde sanıklara ceza yağdı

Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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