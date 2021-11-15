Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Tandır cinayetinde istenen ceza belli oldu

Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



