HaberlerYaşamSon dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Tandır cinayetinde istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:30Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 16:42
Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Tandır cinayetinde istenen ceza belli oldu
Son dakika haberi: Kayseri'de Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk (52) çiftini iple boğarak öldürüp tandıra gömen kardeşi Yusuf Turhan (52) ile oğlu Bedirhan (20) ve eşi Nejla Turhan'ın (43) yargılandığı davada, adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.