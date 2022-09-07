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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan'a pahalıya patlayan aşk
Giriş Tarihi: 07.09.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 12:16

Son dakika: Müge Anlı'da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan'a pahalıya patlayan aşk

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir dolandırıcılık hikayesi ele alındı. İstanbul'da yaşayan 47 yaşındaki Serap Turfan, kendini 'Kubilay' sahte ismiyle tanıtan Emrah Özdemir tarafından 300 bin lira dolandırıldı. İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Serap Turfan, güvenini kazanan erkek arkadaşının daha sonra kendisini tehdit ederek hesaplarını boşalttığını ileri sürdü. Öte yandan Emrah Özdemir'in, daha önce de 'Kubilay' sahte ismiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

Son dakika: Müge Anlı’da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan’a pahalıya patlayan aşk

Son dakika haberleri: ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün de birbirinden ilginç konular ekrana taşındı.

Son dakika: Müge Anlı’da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan’a pahalıya patlayan aşk

Müge Anlı'nın kapısını çalan 47 yaşındaki Serap Turfan'ın hikayesi ise oldukça ilginçti...

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Son dakika: Müge Anlı’da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan’a pahalıya patlayan aşk

İstanbul'da yaşayan 47 yaşındaki Serap Turfan kendisini büyük bir yalanın içerisinde bulduğunu, sevdiği adama 300 bin TL kaptırdığını öne sürdü.

Son dakika: Müge Anlı’da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan’a pahalıya patlayan aşk

Kendisini 'Kubilay' olarak tanıtan ve iş adamı olduğunu söyleyen Emrah Özdemir, Serap Turfan'ın hesaplarından 'Canım erkeğime ödeme gönderiyorum', 'Borç ödemem', 'Dolar ödemem' yazarak kendi hesabına para gönderdi.

Müge Anlı'da bol vaatli dolandırılma iddiası: 350 bin lirasından oldu! | Video

Son dakika: Müge Anlı’da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan’a pahalıya patlayan aşk

BORÇ BATAĞINA SAPLANDI

Güzel bir aşk yaşayacağını zannederken borç batağına saplanan Serap Turfan, iddiasına göre sevgilisini bambaşka biri olarak tanıdı, vaatlerine aldandı.

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