Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan'a pahalıya patlayan aşk

Giriş Tarihi: 07.09.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 12:16

Son dakika: Müge Anlı'da ilginç olay! 18 yıl sonra aynı yöntemle büyük vurgun: Serap Turfan'a pahalıya patlayan aşk

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir dolandırıcılık hikayesi ele alındı. İstanbul'da yaşayan 47 yaşındaki Serap Turfan, kendini 'Kubilay' sahte ismiyle tanıtan Emrah Özdemir tarafından 300 bin lira dolandırıldı. İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Serap Turfan, güvenini kazanan erkek arkadaşının daha sonra kendisini tehdit ederek hesaplarını boşalttığını ileri sürdü. Öte yandan Emrah Özdemir'in, daha önce de 'Kubilay' sahte ismiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.