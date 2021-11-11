Son dakika: Müge Anlı’da şok! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan’ın cesedi nerede? Stüdyoyu terk etti

Son dakika haberine göre Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedinin yerini söyleyen tanık her şeyi değiştirdi. DJ Gezgin'in ablası Fatma'dan olay bir hareket geldi. Müge Anlı'da katili ve cesedi aranan Radyocu DJ Gezgin nereye gömüldü? Manisa'da yaşayan ve 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Hanım hakkında Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan iddia, bir anda stüdyoyu karıştırdı. O tanık cesedin yerini söyledi, abla Fatma stüdyoyu terk etti. İşte son detaylar...