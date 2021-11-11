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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da şok! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedi nerede? Stüdyoyu terk etti
Giriş Tarihi: 11.11.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 13:03

Son dakika: Müge Anlı'da şok! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedi nerede? Stüdyoyu terk etti

Son dakika haberine göre Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedinin yerini söyleyen tanık her şeyi değiştirdi. DJ Gezgin'in ablası Fatma'dan olay bir hareket geldi. Müge Anlı'da katili ve cesedi aranan Radyocu DJ Gezgin nereye gömüldü? Manisa'da yaşayan ve 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Hanım hakkında Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan iddia, bir anda stüdyoyu karıştırdı. O tanık cesedin yerini söyledi, abla Fatma stüdyoyu terk etti. İşte son detaylar...

Son dakika: Müge Anlı’da şok! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan’ın cesedi nerede? Stüdyoyu terk etti

İddiaya göre Fatma Hanım, kardeşi olan Radyocu Mehmet Karahan'ın cesedinin gömüldüğü yeri biliyordu.

Son dakika: Müge Anlı’da şok! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan’ın cesedi nerede? Stüdyoyu terk etti

Aysun Hanım, DJ Gezgin hakkında ablası Fatma Hanım'ın, "Sevgilim beni odaya kilitleyip kardeşimi döverek öldürdü, cesedi de evin yanındaki ormana gömdü" dediğini itiraf etti.

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Son dakika: Müge Anlı’da şok! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan’ın cesedi nerede? Stüdyoyu terk etti

Aysun Hanım'ın itirafının ardından abla Fatma canlı yayını terk etti.

Son dakika: Müge Anlı’da şok! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan’ın cesedi nerede? Stüdyoyu terk etti

Müge Anlı ise Fatma Hanım'ın ilk kez verdiği bu tepki karşısında, 'Biraz da olsa ümit yeşerdi içimde, çünkü ilk kez Fatma böyle bir tepki verdi" dedi.

Son dakika: Müge Anlı’da şok! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan’ın cesedi nerede? Stüdyoyu terk etti

MÜGE ANLI'DAKİ RADYOCU DJ GEZGİN CİNAYETİ NEDİR?

Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti.

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