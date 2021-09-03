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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da aranıyordu! 70 yaşındaki adama kaçan Esra Atalay yayına bağlandı... Sözleri şoke etti
Giriş Tarihi: 03.09.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 16:31

Son dakika: Müge Anlı'da aranıyordu! 70 yaşındaki adama kaçan Esra Atalay yayına bağlandı... Sözleri şoke etti

Son dakika haberi: Kocaeli'de 38 yaşındaki Esra Atalay'ın 70 yaşındaki Cengiz Gülsar ile kaçtı. Ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Çift yayına ele ele bağlandı! Atalay'ın sözleri şoke etti... İşte ayrıntılar

Son dakika: Mügee Anlı’da aranıyordu! 70 yaşındaki adama kaçan Esra Atalay yayına bağlandı... Sözleri şoke etti

Kocaeli'de yaşayan 38 yaşındaki Esra Atalay'dan haber alamayan yakınları ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi.

Son dakika: Mügee Anlı’da aranıyordu! 70 yaşındaki adama kaçan Esra Atalay yayına bağlandı... Sözleri şoke etti

Kızları 38 yaşındaki Esra Atalay'ın 70 yaşındaki Cengiz Gülsar tarafından kaçırıldığını ve hayatından endişe ettiklerini söyleyen aile, onun geri dönmesini istedi.

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Son dakika: Mügee Anlı’da aranıyordu! 70 yaşındaki adama kaçan Esra Atalay yayına bağlandı... Sözleri şoke etti

Ancak canlı yayına bağlanan Esra Atalay ise Cengzi Gülsar ile mutlu olduğunu, kendisini kimsenin kaçırmadığını ve birbirlerini sevdiklerini söyleyince herkes büyük bir şok yaşadı.

Son dakika: Mügee Anlı’da aranıyordu! 70 yaşındaki adama kaçan Esra Atalay yayına bağlandı... Sözleri şoke etti

GÖLCÜK'TE ORTAYA ÇIKTILAR

Yıllar önce Cengiz Gülsar'ın Esra Atalay'ı oğluna istediği ortaya çıkarken, sunucu Müge Anlı da duruma tepki gösterdi. Esra Atalay'ın ailesi duruma tepki gösterirken, bugün en çok konuşulan çift yayına bağlandı.

Son dakika: Mügee Anlı’da aranıyordu! 70 yaşındaki adama kaçan Esra Atalay yayına bağlandı... Sözleri şoke etti

Gölcük'ten yayına el ele bağlanan Esra Atalay ve Cengiz Gülsar, mutlu olduklarını söyledi.

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