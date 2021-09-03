Son dakika: Müge Anlı'da aranıyordu! 70 yaşındaki adama kaçan Esra Atalay yayına bağlandı... Sözleri şoke etti

Kocaeli'de yaşayan 38 yaşındaki Esra Atalay'dan haber alamayan yakınları ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Kızları 38 yaşındaki Esra Atalay'ın 70 yaşındaki Cengiz Gülsar tarafından kaçırıldığını ve hayatından endişe ettiklerini söyleyen aile, onun geri dönmesini istedi. Ancak canlı yayına bağlanan Esra Atalay ise Cengzi Gülsar ile mutlu olduğunu, kendisini kimsenin kaçırmadığını ve birbirlerini sevdiklerini söyleyince herkes büyük bir şok yaşadı. GÖLCÜK'TE ORTAYA ÇIKTILAR Yıllar önce Cengiz Gülsar'ın Esra Atalay'ı oğluna istediği ortaya çıkarken, sunucu Müge Anlı da duruma tepki gösterdi. Esra Atalay'ın ailesi duruma tepki gösterirken, bugün en çok konuşulan çift yayına bağlandı. Gölcük'ten yayına el ele bağlanan Esra Atalay ve Cengiz Gülsar, mutlu olduklarını söyledi. Esra Atalay'ın annesi kızına seslenerek evine dön çağrısında bulunurken, babası da gözyaşları içerisinde çağrıda bulundu. Ancak buna rağmen Esra Atalay, Cengiz Gülsar'ı çok sevdiğini, imam nikahıyla evlendiklerini söyledi. ONDAN BOŞANMAYACAĞIM Yayında ayrıca Cengiz Gülsar'ın eşi Müzeyyen Gülsar da konuştu. Müzeyyen Gülsar, eşinden boşanmayacağını söyleyerek 'Bunlar 12 senedir böyleler. Cengiz kendi eviyle ilgilenmezken onun her istediğinde yayındaydı. Benim gibi bir eşe o layık değil. 5 çocuğumun düğününü de ben yaptım, artık onun da yüzünü unuttum. Ve 5 çocuğumun babasından boşanmayacağım' dedi. Aile ise kızlarından vazgeçmeyeceğini söyledi.