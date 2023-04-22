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Haberler Yaşam Son dakika Muğla’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 22.04.2023 23:58 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 23:58

Son dakika Muğla’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Muğla ili Ula ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrasında detayları merak edenler Muğla'da deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Son dakika Muğla deprem bilgileri ve tüm detaylar.

Son dakika Muğla’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Muğla'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 23:38'de yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrasında detayları öğrenmek isteyenler Muğla'da deprem mi oldu? sorusuna cevap arıyor.

MUĞLA'DA ŞİDDETLİ DEPREM

Son dakika Muğla deprem bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Son dakika Muğla’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

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Son dakika Muğla’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD VERİLERİ

Son dakika Muğla’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

Son dakika Muğla’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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