Haberler Yaşam Son dakika Muğla’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Giriş Tarihi: 22.04.2023 23:58 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 23:58

Son dakika Muğla’da deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Muğla ili Ula ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrasında detayları merak edenler Muğla'da deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Son dakika Muğla deprem bilgileri ve tüm detaylar.