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Son dakika: Muğla'da fuhuş şebekesinin kullandığı şifre "pes" dedirtti! Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etmişler
Giriş Tarihi: 11.10.2022 13:23
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
13:27
Son dakika: Muğla'da fuhuş şebekesinin kullandığı şifre "pes" dedirtti! Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etmişler
Son dakika haberleri: Muğla'nın Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınları kandırıp zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Lüks araçlarımız geldi' diyerek şifreli konuştuğu belirlendi.