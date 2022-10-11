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Haberler Yaşam Son dakika: Muğla'da fuhuş şebekesinin kullandığı şifre "pes" dedirtti! Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etmişler
Giriş Tarihi: 11.10.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 13:27

Son dakika: Muğla'da fuhuş şebekesinin kullandığı şifre "pes" dedirtti! Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etmişler

Son dakika haberleri: Muğla'nın Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınları kandırıp zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Lüks araçlarımız geldi' diyerek şifreli konuştuğu belirlendi.

DHA
Son dakika: Muğla’da fuhuş şebekesinin kullandığı şifre pes dedirtti! Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etmişler

Son dakika haberleri: Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin kadınların çıplak fotoğraflarını çekip fuhşa zorladıkları öğrenilirken, teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Lüks araçlarımız geldi' dedikleri ortaya çıktı. İşte detaylar…

Son dakika: Muğla’da fuhuş şebekesinin kullandığı şifre pes dedirtti! Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etmişler

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

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Son dakika: Muğla’da fuhuş şebekesinin kullandığı şifre pes dedirtti! Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etmişler

"PARAYA PARA DEMEYECEKSİNİZ" DİYEREK FUHŞA ZORLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Takip sonrası polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşlı iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi.
Son dakika: Muğla’da fuhuş şebekesinin kullandığı şifre pes dedirtti! Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etmişler

Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları 'Paraya para demeyeceksiniz' diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhşa zorladıkları saptandı.

Son dakika: Muğla’da fuhuş şebekesinin kullandığı şifre pes dedirtti! Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip tehdit etmişler

KADINLARIN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP...

Kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin, 'WhatsApp' üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarını sağladığı da belirlendi.

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