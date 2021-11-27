Türkiye, Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanmasını bekliyor. Her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı olayda dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın, gelinine tecavüz ettiği, Müslüme Yağal'ın babası olduğu SABAH'ın haberi ile ortaya çıkmıştı. Sabah.com.tr gün içinde bir bombayı daha patlatmış, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası olduğunu Türkiye'ye duyurmuştu. Sır perdesi giderek aralanırken, Hasan Yağal ile ilgili bir yeni gelişme daha yaşandı. Müslüme'nin boynunda tespit edilen ıslaklıkta Hasan Yağal'ın DNA'sının tespit edilmesi zanlıya soruldu. Yağal'ın bu soruya yanıtı dikkat çekti.