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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Müslüme Yağal'ın ölümünde bir şok gelişme daha! Hasan Yağal DNA sorusuna böyle yanıt verdi...
Giriş Tarihi: 27.11.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 11:20

SON DAKİKA: Müslüme Yağal'ın ölümünde bir şok gelişme daha! Hasan Yağal DNA sorusuna böyle yanıt verdi...

Son dakika haberi: Müslüme Yağal'ın ölümünün ardından tutuklanan dede Hasan Yağal ile ilgili her gün yeni bir iğrenç bilgi ortaya çıkıyor. Dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın, Müslüme Yağal ve 14 yaşındaki ablasının babası çıktığını DNA sonuçlarına ulaşan SABAH duyurmuştu. Türkiye SABAH'ın haberini konuşurken, dede Hasan Yağal'ın savunmasındaki sözleri de ortaya çıktı. Yağal'a, Müslüme'nin boynunda tespit edilen ıslaklık ve DNA uyuşması soruldu. Hasan Yağal o soruya böyle yanıt verdi. İşte yörük kızı Müslüme'nin ölümü sonrasında yaşananlar ve son dakika haberinin ayrıntıları..

SON DAKİKA: Müslüme Yağal’ın ölümünde bir şok gelişme daha! Hasan Yağal DNA sorusuna böyle yanıt verdi...

Türkiye, Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanmasını bekliyor. Her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı olayda dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın, gelinine tecavüz ettiği, Müslüme Yağal'ın babası olduğu SABAH'ın haberi ile ortaya çıkmıştı. Sabah.com.tr gün içinde bir bombayı daha patlatmış, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası olduğunu Türkiye'ye duyurmuştu. Sır perdesi giderek aralanırken, Hasan Yağal ile ilgili bir yeni gelişme daha yaşandı. Müslüme'nin boynunda tespit edilen ıslaklıkta Hasan Yağal'ın DNA'sının tespit edilmesi zanlıya soruldu. Yağal'ın bu soruya yanıtı dikkat çekti.

SON DAKİKA: Müslüme Yağal’ın ölümünde bir şok gelişme daha! Hasan Yağal DNA sorusuna böyle yanıt verdi...

MÜSLÜME YAĞAL 10 KASIM'DA KAYBOLDU

Yörük Yağal ailesi kış ayını geçirmek için Karaman'dan Mersin'in Gülnar ilçesine göçtü. 7 çocuklu ailenin 6'ncı çocuğu olan Müslüme Yağal 10 Kasım tarihinde saat 17.00 dolaylarında kayboldu. Yörük kızı Müslüme için seferber olundu, tüm bölge didik didik arandı. Aramalar 10'uncu gününde sonuç verdi. Müslüme Yağal çadırlarından tam 7 KM uzakta bir alanda ölü olarak bulundu. İddiaya göre Müslüme'nin kıyafetleri de başka bir yerde tespit edildi.

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SON DAKİKA: Müslüme Yağal’ın ölümünde bir şok gelişme daha! Hasan Yağal DNA sorusuna böyle yanıt verdi...

MÜSLÜME YAĞAL'IN ÖLÜMÜ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanması için cansız bedeni otopsiye alındı. Bu sırada Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

SON DAKİKA: Müslüme Yağal’ın ölümünde bir şok gelişme daha! Hasan Yağal DNA sorusuna böyle yanıt verdi...

YAĞAL AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Müslüme Yağal'ın ölümünün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aile, emniyet tarafından gözaltına alındı. Gözaltında ifadeleri alınan Yağal ailesi fertlerinden biri hariç hepsi serbest bırakıldı.

SON DAKİKA: Müslüme Yağal’ın ölümünde bir şok gelişme daha! Hasan Yağal DNA sorusuna böyle yanıt verdi...

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI

Gözaltında serbest bırakılmayan tek kişi dede olarak bilinen Hasan Yağal'dı. Hasan Yağal'ın emniyetteki ifadeleri değerlendirildi ve tutuklandı. Türkiye, Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası gözlerini bu olaya çevirdi ve son dakika gelişmelerini yakından takip etti.

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