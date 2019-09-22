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  • Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi! Türkiye'yi yasa boğan 'a son veda... Üç kez yendiği kansere karşı verdiği umut dolu mücadeleyle herkesin sevgisini kazanan Neslican Tay, bugün memleketi 'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Neslican Tay'ın cenazesine çok sayıda kişi katıldı

Giriş Tarihi: 22.09.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 13:44
Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye, 'ı (21) kansere karşı verdiği örnek mücadeleyle tanımıştı. Kanser nedeniyle 2018'de bir bacağını kaybeden Neslican yılmayarak yaşam mücadelesi verdi.

Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

"Bacağım yok ama enerjim var" diyerek ayağa kalktı. 3 kez yakalandığı kanseri yenmeyi başardı. Ancak hastalık 4. kez tekrarladı.

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Son dakika: Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor

Kanserle savaşıyla milyonların sevgisini kazanan , 15 Eylül'de İstanbul Bağcılar'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakımına kaldırıldı.

Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

NESLİCAN TAY'IN CENAZESİ RİZE'DE

Milyonların kalbi Neslican için attı. Ancak genç kız, önceki akşam hayata gözlerini kapadı. Kahreden haber, Türkiye'yi yasa boğdu.

Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Milyonlar Neslican'ın acısını paylaştı. Tay'ın ailesi, gözyaşları içinde hastaneden cenazeyi aldı. Neslican'ın cenazesi, memleketi 'ye uğurlandı.

Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

"NESLİCAN'IN BİZE BIRAKMIŞ OLDUĞU MÜCADELENİN MİRASINI YAŞATACAĞIZ"

Dayı Ömer Yazıcı, bugün 'de toprağa verilecek olan Neslican'ın vasiyetini şu sözlerle açıkladı: "Neslican'ın bize bırakmış olduğu mücadelenin mirasını yaşatacağız. Neslican son nefesine kadar savaştı. Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Ruhu yaşayacak bizimle. Neslican'ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz iki sene evvel, Neslican'ın kesilen bacağını hastanede bırakmadık, onu Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz. Bedenini bütünleştireceğiz orada."

Son dakika: Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor

NESLİCAN TAY'IN CENAZE NAMAZI

NESLİCAN TAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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