Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

"NESLİCAN'IN BİZE BIRAKMIŞ OLDUĞU MÜCADELENİN MİRASINI YAŞATACAĞIZ"



Dayı Ömer Yazıcı, bugün Rize'de toprağa verilecek olan Neslican'ın vasiyetini şu sözlerle açıkladı: "Neslican'ın bize bırakmış olduğu mücadelenin mirasını yaşatacağız. Neslican son nefesine kadar savaştı. Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Ruhu yaşayacak bizimle. Neslican'ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz iki sene evvel, Neslican'ın kesilen bacağını hastanede bırakmadık, onu Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz. Bedenini bütünleştireceğiz orada."