Haberler Yaşam Son dakika: Nisa bebeğe süt annelik yapan ATT Büşra'dan duygulandıran paylaşım: Kelimelerim eksik kalıyor...

Giriş Tarihi: 09.04.2022 02:34 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 02:54

Son dakika: Nisa bebeğe süt annelik yapan ATT Büşra'dan duygulandıran paylaşım: Kelimelerim eksik kalıyor...

Son dakika haberleri: Annesi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz tarafından bulunan Nisa bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Nisa bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz da Instagram hesabından Nisa bebek ile ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...