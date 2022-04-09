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Haberler Yaşam Son dakika: Nisa bebeğe süt annelik yapan ATT Büşra'dan duygulandıran paylaşım: Kelimelerim eksik kalıyor...
Giriş Tarihi: 09.04.2022 02:34 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 02:54

Son dakika: Nisa bebeğe süt annelik yapan ATT Büşra'dan duygulandıran paylaşım: Kelimelerim eksik kalıyor...

Son dakika haberleri: Annesi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz tarafından bulunan Nisa bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Nisa bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz da Instagram hesabından Nisa bebek ile ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Son dakika: Nisa bebeğe süt annelik yapan ATT Büşra’dan duygulandıran paylaşım: Kelimelerim eksik kalıyor...

Son dakika haberleri: Türkiye, Nisa bebeği İstanbul Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikeri Büşra Kayalı Durmaz'ın ona sütannelik yapmasıyla tanıdı. Annesi tarafından terk edilmişti.

Son dakika: Nisa bebeğe süt annelik yapan ATT Büşra’dan duygulandıran paylaşım: Kelimelerim eksik kalıyor...

Durmaz'ın bebeğe şefkat dolu tavırları tüm Türkiye'nin içini ısıttı. Durmaz, kızının ikinci ismini vererek bebeğin isim annesi de oldu.

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Son dakika: Nisa bebeğe süt annelik yapan ATT Büşra’dan duygulandıran paylaşım: Kelimelerim eksik kalıyor...

Nisa Mihriban, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yuvaya alındı. Ancak oradaki bir ihmal minik bebeğin solunumunun durmasına neden oldu. Kalbi durdu, çalıştırıldı, solunum cihazına (entübe) bağlandı.

Son dakika: Nisa bebeğe süt annelik yapan ATT Büşra’dan duygulandıran paylaşım: Kelimelerim eksik kalıyor...

MAKİNEYE BAĞLI OLARAK YAŞIYOR

Nisa bebeğin sağlık durumu medyaya ilk olarak "Beyin ölümü gerçekleşti" diye duyuruldu. Duyumlar yılan hikâyesine dönmüş, hatta "Nisa bebek öldü" diye açıklanmıştı. Ancak durum öyle değildi.

Son dakika: Nisa bebeğe süt annelik yapan ATT Büşra’dan duygulandıran paylaşım: Kelimelerim eksik kalıyor...

Nisa bebek, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz yavru makineye bağlı yaşatılıyor.

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