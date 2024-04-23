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Haberler Yaşam Son Dakika: Öğretmen atama takvimi | Bakan Tekin atama tarihini açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 21:24 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 21:24

Son Dakika: Öğretmen atama takvimi | Bakan Tekin atama tarihini açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

Son Dakika öğretmen atamasıyla ilgili beklenen haber geldi. Bu yıl yapılacak olan öğretmen ataması beklenirken Yusuf Tekin atama tarihleriyle ilgili müjdeyi verdi.23 Nisan vesilesiyle açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin binlerce adayın aklındaki "öğretmen ataması ne zaman?" sorusuna yanıt verdi. Açıklamayla birlikte 2023 puanlarıyla tama bekleyen öğretmenler için atam takvimi netleşmeye başladı. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar

Son Dakika: Öğretmen atama takvimi | Bakan Tekin atama tarihini açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen, binlerce öğretmen adayı tarafından beklenilen öğretmen atama takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, öğretmen ataması ne zaman? İşte 2024 öğretmen atama takvimine dair detaylar

Son Dakika: Öğretmen atama takvimi | Bakan Tekin atama tarihini açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" dedi. Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Son Dakika: Öğretmen atama takvimi | Bakan Tekin atama tarihini açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kontenjanların haftaya netleşeceğini açıkladı.

Son Dakika: Öğretmen atama takvimi | Bakan Tekin atama tarihini açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

Son Dakika: Öğretmen atama takvimi | Bakan Tekin atama tarihini açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

"ÖĞRETMEN ATAMALARI FAZLA UZAMAYACAK"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Başkan Erdoğan, gazetecilerin "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusunu yanıtlamıştı.

Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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