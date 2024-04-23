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Son Dakika: Öğretmen atama takvimi | Bakan Tekin atama tarihini açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
21:24
Son Dakika: Öğretmen atama takvimi | Bakan Tekin atama tarihini açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?
Son Dakika öğretmen atamasıyla ilgili beklenen haber geldi. Bu yıl yapılacak olan öğretmen ataması beklenirken Yusuf Tekin atama tarihleriyle ilgili müjdeyi verdi.23 Nisan vesilesiyle açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin binlerce adayın aklındaki "öğretmen ataması ne zaman?" sorusuna yanıt verdi. Açıklamayla birlikte 2023 puanlarıyla tama bekleyen öğretmenler için atam takvimi netleşmeye başladı. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar