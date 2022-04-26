Haberler Yaşam Son dakika: Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruyu yanıtladı

Giriş Tarihi: 26.04.2022 17:55 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 18:08

Son dakika: Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruyu yanıtladı

Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu, merakla beklenen toplantısını, saat 12.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yaptı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıldır kapalı alanlarda devam eden maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, vaka sayısının 1000'in altına düşmesi durumunda sağlık kuruluşlarında ve toplu taşımada da maske zorunluğunun kaldırılacağını duyurdu. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından "Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konuya açıklık getirdi. İşte son dakika haberinin detayları...