Son dakika | Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Son dakika haberi: Cani adam genç kadına önce dövdü sonra tecavüz etti. Ardından da kızgın yağ ile yaktı. Tüyleri diken diken eden olay Hatay'da yaşandı. Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı. İşte son dakika haberinin detayları