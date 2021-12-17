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Haberler Yaşam Son dakika | Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…
Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 10:19

Son dakika | Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Son dakika haberi: Cani adam genç kadına önce dövdü sonra tecavüz etti. Ardından da kızgın yağ ile yaktı. Tüyleri diken diken eden olay Hatay'da yaşandı. Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika | Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Son dakika haberi: Kan donduran olay 15 Aralık günü akşam saatlerinde Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yaşandı…

Son dakika | Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

SON DAKİKA | TECAVÜZ EDİP YAĞ DÖKTÜ!

Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu.

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Son dakika | Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.'ye cinsel saldırıda bulundu.

Son dakika | Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

G.Ç.'den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü.

Son dakika | Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü.

SON DAKİKA