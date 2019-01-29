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  • Son dakika: Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı

Son dakika: Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı

Atv'de ekranlara gelen 'nın sunduğu programda gün yüzüne çıkan 'Palu ailesi olayı' Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Kan donduran olaya ilişkin son dakika haberi geldi: Yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı. Kemiklerin hayvan kemiği olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 10:42
Son dakika: Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı

Atv'de ekranlara gelen 'nın sunduğu programda gün yüzüne çıkan 'Palu ailesi olayı' Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Kan donduran olaya ilişkin son dakika haberi geldi: Yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı. Kemiklerin hayvan kemiği olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Sahili'nde, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ı arama çalışmaları kapsamında yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı. Kemiklerin hayvan kemiği olduğu ortaya çıktı.

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Son dakika: Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı

Palu ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili'ndeki 2 ayrı bölgede iş makinesiyle yapılan kazıda bulunan kemik parçaları, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme sonunda kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi.

Son dakika: Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise devam ediyor.

Son dakika: Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı
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Son dakika: Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı
Son dakika: Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı
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