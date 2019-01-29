Son dakika: Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı
Son dakika: Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı
Atv'de ekranlara gelen Müge Anlı'nın sunduğu programda gün yüzüne çıkan 'Palu ailesi olayı' Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Kan donduran olaya ilişkin son dakika haberi geldi: Yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı. Kemiklerin hayvan kemiği olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.01.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 10:42