Son dakika: Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı

Palu ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili'ndeki 2 ayrı bölgede iş makinesiyle yapılan kazıda bulunan kemik parçaları, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme sonunda kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi.