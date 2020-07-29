Son dakika! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı'nın eşi E.A., olaydan sonra kocasıyla birlikte yaşadığı evden ayrılarak ailesinin yanına yerleşti. E.A.'nın balkona bile çıkamadığı ve psikolojik destek aldığı ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın, eşi E. A., avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma davası için dilekçe verdirdiği öğrenildi. İşte kan donduran Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları...