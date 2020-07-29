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Haberler Galeri Son dakika! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

! 'in katili 'nın eşi boşanma davası açtı

'da üniversite öğrencisi 'in vahşice öldürülmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Pınar Gültekin'in katili ile ilgili soruşturma devam ediyor. şüphelisi Cemal Metin Avcı'nın eşi E.A., olaydan sonra kocasıyla birlikte yaşadığı evden ayrılarak ailesinin yanına yerleşti. E.A.'nın balkona bile çıkamadığı ve psikolojik destek aldığı ortaya çıktı. bilgisine göre Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın, eşi E. A., avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma davası için dilekçe verdirdiği öğrenildi. İşte kan donduran Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 29.07.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 17:12
Son dakika! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

'da üniversite öğrencisi 'in vahşice öldürülmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Pınar Gültekin'in katili ile ilgili soruşturma devam ediyor. Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili haberinin detayları...

Son dakika! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi , 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

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Son dakika! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Son dakika! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. , memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Şüpheli ise, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Son dakika! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

Öte yandan 'nın eşi Eda Avcı'nın olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Sakinleştirici ilaçlar ile ayakta duran kadın, Avcı'dan boşanmak için avukatı Doğukan Uzakgiden'e vekalet verdi.

Son dakika! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

Avukat Uzakgiden'in bugün Adliyesi'ne gelerek boşanma dilekçesini Aile Mahkemesi'ne teslim ettiği ifade edildi. Avukat Doğukan geçen pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır" ifadesinde bulunmuştu.

Son dakika! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi boşanma davası açtı

Psikolojik destek almaya başlayan E.A., belediyedeki işinden de izin aldı.

Son Dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşinden flaş açıklamalar | Video

Kız kardeşi ve annesinin desteğiyle 3.5 yaşındaki kızıyla birlikte süreci atlatmaya çalışıyor. E.A.'nın yaşadığı üzüntü ve stresi yakınlarına, "Balkona bile çıkamıyorum" diyerek ifade ettiği öğrenildi.

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