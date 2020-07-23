Son dakika: Prof. Dr. Erdöl'den kritik uyarı! O üçlüye dikkat etmedik

Toplumsal olayların, toplumsal etkilerin yani örneğin insanların bir yerden bir yere giderek virüsü rahatça taşıdıklarını düşünüyorum. İnsanlar bu konuda zaten üç tedbiri almadılarsa bir kişiden virüs diğerine kolaylıkla bulaşabiliyor. Biz eğer bahsettiğimiz tedbirleri yeterince alsak ve yeterince uygulamış olsaydık bu böyle olmayacaktı.