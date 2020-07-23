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Son dakika: Prof. Dr. Erdöl'den kritik uyarı! O üçlüye dikkat etmedik

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 'den son dakika açıklamaları geldi. Prof. Erdöl, yaz aylarında vaka sayılarında beklenen düşüşün yaşanmamasında maske, mesafe, temizlik üçlüsüne dikkat edilmemesinin etkili olduğunu söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 10:43
Son dakika: Prof. Dr. Erdöl'den kritik uyarı! O üçlüye dikkat etmedik

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. , yaz aylarında vaka sayılarında beklenen düşüşün yaşanmamasına ilişkin, önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Prof. Dr. Erdöl'den kritik uyarı! O üçlüye dikkat etmedik

Erdöl "Bilim insanları varsayım üzerinden geleceği tahmin ederek bir düşünce ortaya koymuşlardır. Şimdiye kadar ki verilerin sonucuna göre maalesef istenilen neticeler elde edilemedi.

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Son dakika: Prof. Dr. Erdöl'den kritik uyarı! O üçlüye dikkat etmedik

Gerek yoğun bakımdaki hasta gerek entübe hasta sayısı bakımından çok daha düşük oranları bekliyorduk. Bana göre buradaki en önemli şey maske, mesafe, temizlik dediğimiz üçlüye riayet etmememizden kaynaklanıyor.

Son dakika: Prof. Dr. Erdöl'den kritik uyarı! O üçlüye dikkat etmedik

Toplumsal olayların, toplumsal etkilerin yani örneğin insanların bir yerden bir yere giderek virüsü rahatça taşıdıklarını düşünüyorum. İnsanlar bu konuda zaten üç tedbiri almadılarsa bir kişiden virüs diğerine kolaylıkla bulaşabiliyor. Biz eğer bahsettiğimiz tedbirleri yeterince alsak ve yeterince uygulamış olsaydık bu böyle olmayacaktı.

Son dakika: Prof. Dr. Erdöl'den kritik uyarı! O üçlüye dikkat etmedik

Bu demektir ki bizlerin insan olarak; toplumumuzun bazı eksiklikleri oldu. Bundan ders çıkararak, önümüzdeki süreç içerisinde daha sıkı tedbirler almamız lazım" diye konuştu.

Son dakika: Prof. Dr. Erdöl'den kritik uyarı! O üçlüye dikkat etmedik

'KURBAN BAYRAMINDA DİKKATLİ OLUNMASI GEREK'
Prof. Dr. Erdöl, her sene Kurban Bayramlarında büyük bir hareketliliğin göze çarptığını dikkat çekerek, "Tıpkı ramazan bayramında olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımız arasında gerek bayramlaşmalar gerek gidip gelmeler açısından çok dikkatli olunması lazım

Son dakika: Prof. Dr. Erdöl'den kritik uyarı! O üçlüye dikkat etmedik

Maske, mesafe ve el hijyeni kurallarına mutlak riayet etmek gerekiyor. Kaldı ki bayram namazında da verilecek karara göre muhtemelen mesafe korunmak suretiyle Kurban Bayramı namazı kılınabilecektir diye düşünüyorum" dedi.

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