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Haberler Yaşam Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Gölcük ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun
Giriş Tarihi: 07.02.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 18:30

Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Gölcük ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Toplamda 10 ili etkileyen depremde çok sayıda bina yerle bir oldu, 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili yaptığı açıklamada, en az 3 fay segmentinin kırıldığını belirterek, "Türkiye'de son 100 yılda meydana gelmiş en büyük depremi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu durum, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmanın geliştiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

DHA
Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Gölcük ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun

Son dakika haberleri: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Kahramanmaraş depreminin, Türkiye'de son 100 yılda meydana gelmiş en büyük depremi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, en az 3 fay segmentinin kırıldığını ifade etti. İşte detaylar...

Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Gölcük ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun

"SON 100 YILDA MEYDANA GELMİŞ 10 BÜYÜK DEPREM"

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açan depremler sonrası bölgelerde arama- kurtarma çalışmaları ise sürdürülüyor.

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Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Gölcük ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerle ilgili açıklamada bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Deprem bölgesine giderken dünden beri yaptığım gözlemleri deprem verileriyle birleştirdiğimde bu depremin, Türkiye'de son 100 yılda meydana gelmiş en büyük depremi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

FOTOĞRAF: Prof. Dr. Hasan Sözbilir

Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Gölcük ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun

"3 FAY SEGMENTİ KIRILMIŞ DURUMDA"

Gördüğüm kadarıyla en az 3 fay segmenti kırılmış oldu. Toplam yüzey kırığı uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda. Bu durum, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmanın geliştiğini gösteriyor" dedi.

Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Gölcük ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun

"HAYATİ BİR NEDEN OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

AFAD ekipleri başta olmak üzere binlerce görevlinin varını yoğunu ortaya koyduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, arama- kurtarma veya yardım ekibinden olmayıp bölgeye gidenleri uyardı.

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