Haberler Yaşam Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Gölcük ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun

Giriş Tarihi: 07.02.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 18:30

Son dakika: Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması: Gölcük ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Toplamda 10 ili etkileyen depremde çok sayıda bina yerle bir oldu, 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili yaptığı açıklamada, en az 3 fay segmentinin kırıldığını belirterek, "Türkiye'de son 100 yılda meydana gelmiş en büyük depremi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu durum, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmanın geliştiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.