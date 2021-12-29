Son dakika: Profesöre şok istismar suçlaması! Kendini böyle savundu: İftira, yalan ve komplo...

Son dakika haberi: İstanbul'da bir akademisyenin üvey evladını istismar ettiği iddiası kan dondurdu. Bir üniversitede görevli Prof. Dr. Köksal A., iddialara göre evli olduğu ikinci eşinin 12 yaşındaki erkek çocuğunu iki yıl boyuncu istismar etti. 25 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Köksal A., savcının tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşüne rağmen mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 18 ay tutuklu kaldığı cezaevinden çıkarılan profesör, tutuksuz yargılanacak. İşte son dakika haberinin detayları