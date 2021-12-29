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Haberler Yaşam Son dakika: Profesöre şok istismar suçlaması! Kendini böyle savundu: İftira, yalan ve komplo...
Giriş Tarihi: 29.12.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 12:59

Son dakika: Profesöre şok istismar suçlaması! Kendini böyle savundu: İftira, yalan ve komplo...

Son dakika haberi: İstanbul'da bir akademisyenin üvey evladını istismar ettiği iddiası kan dondurdu. Bir üniversitede görevli Prof. Dr. Köksal A., iddialara göre evli olduğu ikinci eşinin 12 yaşındaki erkek çocuğunu iki yıl boyuncu istismar etti. 25 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Köksal A., savcının tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşüne rağmen mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 18 ay tutuklu kaldığı cezaevinden çıkarılan profesör, tutuksuz yargılanacak. İşte son dakika haberinin detayları

BÜŞRA ÇOBAN
Son dakika: Profesöre şok istismar suçlaması! Kendini böyle savundu: İftira, yalan ve komplo...

Hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 25 yıla kadar hapsi istenen Köksal A. savcılığın tutuklu yargılanması talebine rağmen mahkeme heyetinin kararıyla tahliye edildi.

Son dakika: Profesöre şok istismar suçlaması! Kendini böyle savundu: İftira, yalan ve komplo...

"HER YALNIZ KALDIĞIMIZDA BENİ İSTİSMAR ETTİ"

Üvey babası hakkında şikayette bulunan çocuk daha sonra korktuğu için annesiyle birlikte İstanbul'dan taşındı.

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Son dakika: Profesöre şok istismar suçlaması! Kendini böyle savundu: İftira, yalan ve komplo...

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.K.K (12), şunları söyledi: "6'ncı sınıfta okuyorum. Olaylar sanığın annemle evlenmesinden bir ay sonra başladı.

Son dakika: Profesöre şok istismar suçlaması! Kendini böyle savundu: İftira, yalan ve komplo...

Mahrem yerlerime dokunuyordu. Her yalnız kaldığımızda beni istismar etti. Bu, iki yıl sürdü. Çok canım yanıyordu" dedi.

Son dakika: Profesöre şok istismar suçlaması! Kendini böyle savundu: İftira, yalan ve komplo...

Çocuğun annesi ise duruşmadaki ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu ve boşanma aşamasında olduğunu belirtti.

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